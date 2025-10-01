Від бліндажів і шпиталів до квартир: Компанії Ахметова спрямували $350 млн для допомоги армії та ветеранам

До Дня захисників і захисниць України компанії та підприємства Ріната Ахметова повідомили про понад 12,8 млрд грн (близько $350 млн) допомоги державі, військовим і цивільним від початку повномасштабного вторгнення.

Кошти та ресурси надходили від бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" і спрямовувалися насамперед на підтримку Сил оборони, програми для ветеранів і громади, а також на гуманітарні та освітні ініціативи, повідомляє пресслужба SCM.

Підтримка оборонців реалізується через "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Через цей проєкт військові підрозділи по всій країні безоплатно отримують амуніцію, транспорт, дрони, тепловізори, засоби зв’язку та карети швидкої допомоги для військових медиків.

Зокрема, "Метінвест" виготовив і передав понад 800 сталевих бліндажів, на базі яких уже працюють два підземні шпиталі за стандартами НАТО. Крім того, із власної сталі компанія безкоштовно робить антидронові решітки для Abrams, Leopard, Bradley та українських "Козаків".

Своєю чергою ДТЕК спрямував понад 1 млрд грн на військову й гуманітарну допомогу, а також надав безкоштовну електроенергію більш ніж сотні об’єктів критичної інфраструктури на суму близько 350 млн грн. До того ж енергетики відновлювали живлення мільйонів домогосподарств у прифронтових регіонах.

Водночас "Укртелеком" забезпечує зв’язок у близько 90% населених пунктів своєї довоєнної мережі, надав військовим близько 50 млн грн і обладнав Wi-Fi у 503 шкільних укриттях.

Банк ПУМБ направив понад 916 млн грн на соціальні та оборонні проєкти, а його ініціатива "Ми однієї крові" допомогла врятувати понад 200 тисяч життів, повідомляють у SCM.

Читайте також: Від ультразвуку до ШВЛ: "Азов" отримав техніку для польового госпіталю від "Сталевого фронту" Ахметова

Додатково Фонд Ріната Ахметова передав українцям 700 тисяч одиниць медикаментів, а з 2014 року – понад 13 млн продуктових наборів. Також окремі програми фонду опікуються реабілітацією постраждалих і облаштуванням соціального житла для переселенців.

Своєю чергою ФК "Шахтар" системно підтримує дитячий спорт, ВПО та військових, фінансуючи лікування й реабілітацію поранених оборонців в Україні та за кордоном.

Окремим напрямом роботи у SCM вказують проєкт допомоги захисникам Маріуполя "Серце Азовсталі", на який виділено близько 1,6 млрд грн ($40 млн).

Так, програма "Вдома" забезпечує житлом оборонців Маріуполя з інвалідністю I-II груп: у 2025 році планують передати ще 50 квартир, а загалом за три роки – 250. Програма "Майбутнє" допомагає з адаптацією до цивільного життя та самореалізацією.