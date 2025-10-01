У Раду внесли законопроєкти про перейменування копійок на шаги. Це ініціатива голови Нацбанку
Депутати внесли до Верховної Ради законопроєкти "щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України", які передбачають перейменування копійок на шаги.
Відповідні законопроєкти №14093 та №14094 зареєстровані у парламенті 1 жовтня, повідомляє БізнесЦензор.
Їх авторами вказані низка депутатів переважно від правлячої фракції "Слуга народу", а також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.
Зокрема, пропонується внести зміни до закону "Про Національний банк України", встановивши, що "грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 шагам", замість 100 копійок.
Пов'язані із перейменуванням копійок на шаги зміни також пропонується внести до низки інших законів.
Як повідомлялося, ініціатором перейменування "копійок" у "шаги" є голова НБУ Андрій Пишний. На його думку, це рішення свідчитиме про "відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет.
Зауважимо, що невдовзі у грошовому обігу залишиться лише одна розмінна монета – 50 копійок. Так, з 1 жовтня НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 10 копійок, інші розмінні монети втратили припинили карбувати у попередні роки.
Шаг - українська назва польсько-литовської срібної монети, що випускалася з 1528 року.