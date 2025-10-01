БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Раду внесли законопроєкти про перейменування копійок на шаги. Це ініціатива голови Нацбанку

У Раду внесли законопроєкти про перейменування копійок

Депутати внесли до Верховної Ради законопроєкти "щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України", які передбачають перейменування копійок на шаги.

Відповідні законопроєкти №14093 та №14094 зареєстровані у парламенті 1 жовтня, повідомляє БізнесЦензор.

Їх авторами вказані низка депутатів переважно від правлячої фракції "Слуга народу", а також спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону "Про Національний банк України", встановивши, що "грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 шагам", замість 100 копійок. 

Пов'язані із перейменуванням копійок на шаги зміни також пропонується внести до низки інших законів.

Як повідомлялося, ініціатором перейменування "копійок" у "шаги" є голова НБУ Андрій Пишний. На його думку, це рішення свідчитиме про "відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", попри поступове виведення з готівкового обігу розмінних монет.

Зауважимо, що невдовзі у грошовому обігу залишиться лише одна розмінна монета – 50 копійок. Так, з 1 жовтня НБУ почав виводити з обігу монети номіналом 10 копійок, інші розмінні монети втратили припинили карбувати у попередні роки.

Топ коментарі
Шаг не має нічого спільного з кацапським "шаґ".
показати весь коментар
01.10.2025 17:56 Відповісти
Це не той "шаг", що у вас в москві "шаг".
показати весь коментар
01.10.2025 18:24 Відповісти
В поясненні до закону мабуть було щось на зразок - "маленький крок для НБУ і великий ШАГ для всієї країни"...
показати весь коментар
01.10.2025 17:44 Відповісти
Після війни, проведення деномінації гривні доцільно було б впроваджувати "шаг".
Але, курва, де доцільність і де влада? Дійсно, і поруч не стояли.
показати весь коментар
01.10.2025 17:45 Відповісти
Доцільно було б впроваджувати історичну києво-руську "куну" ("гривня кун"), а не польський "шаг".
показати весь коментар
01.10.2025 21:22 Відповісти
Вам нема чим зайнятися? Під час війни? Чи це прямо ну дуже термінове і актуальне питання?
показати весь коментар
01.10.2025 17:45 Відповісти
Ідіоти навіть у війну не переводяться... Псевдопатріотизм чи банальне дебільство...?
показати весь коментар
01.10.2025 17:48 Відповісти
95 квартал рулить..зегниди ссуть людям в очі..це прихований жарт **** термоса
показати весь коментар
01.10.2025 17:48 Відповісти
"Нема собаці що робить то яйця лиже"!
показати весь коментар
01.10.2025 17:49 Відповісти
Ну так, давайте замість повної відміни дрібних значень, проведем монетарну реформу за купу грошей. Там, де 100 копійок - це 2 центи. Залишили б вже тільки гривні
показати весь коментар
01.10.2025 17:59 Відповісти
Станки простоюють, потрібні замовлення, плювати що війна.
показати весь коментар
01.10.2025 18:08 Відповісти
Дуже "вчасна" ініціатива. З'явились лишні кошти, щоб шаги карбувати?
показати весь коментар
01.10.2025 18:11 Відповісти
Будь яка реформа цієї влади - хочуть щось вкрасти.

Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
01.10.2025 18:14 Відповісти
Коли собаці нейух робити вона яйки лиже...
показати весь коментар
01.10.2025 18:15 Відповісти
Тоді вже точно переможемо
показати весь коментар
01.10.2025 18:17 Відповісти
Аху ть . Какое важное дело сделали депутаты.
показати весь коментар
01.10.2025 18:21 Відповісти
гроші зодного боку з портретом ініціатора всеукраїнського обговоренння про доцільність а на звороті депутатами зради. Нолмінал можна не писати і так всі взнають
показати весь коментар
01.10.2025 18:22 Відповісти
Зелені шаги )))


А морда Стефанчука або Корнієнка на жодну монету не поміститься
показати весь коментар
01.10.2025 18:35 Відповісти
Конч...ні дибіли
показати весь коментар
01.10.2025 18:22 Відповісти
кожен по своєму сходить з розуму
показати весь коментар
01.10.2025 18:29 Відповісти
потужно...та на часі...
показати весь коментар
01.10.2025 18:34 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2025 18:37 Відповісти
****, нет слов
показати весь коментар
01.10.2025 18:48 Відповісти
ви про війну думайте,пі.ари зелені.
показати весь коментар
01.10.2025 19:14 Відповісти
Фламінго, яйця, а тут шаги
показати весь коментар
01.10.2025 19:40 Відповісти
Це від польського слова "шеляг"?
Шаг - українська назва польсько-литовської срібної монети, що випускалася з 1528 року.
показати весь коментар
01.10.2025 19:53 Відповісти
Російську монету міняємо на російсько-польську. Шаг - це 3 польських гроша.
показати весь коментар
01.10.2025 21:18 Відповісти
Реально зараз ТРОХИ використовуються 50 коп. Надалі їх випускати з назвою "1/2 гривні" чи "пів гривні" і нема жодних проблем.
показати весь коментар
01.10.2025 21:20 Відповісти

