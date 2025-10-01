Чорнобильська АЕС опинилася в блекауті через ворожий обстріл у Славутичі
Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
"Унаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", – сказано в повідомленні.
Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання, додали в Міненерго.
Як повідомлялося, після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктурі міста Славутич графіки відключення світла увечері 1 жовтня запровадили у Чернігівській області, повідомили в "Чернігівобленерго". Також через удари армією РФ частково знеструмлені два райони на Сумщині.
Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався черговий блекаут – уже десятий за час окупації станції росіянами. З того часу станція відключена від енергосистеми України, її критичні потреби забезпечують резервні генератори.
