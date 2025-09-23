На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут – уже десятий за час окупації станції росіянами

Сьогодні, 23 вересня, о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Запорізька АЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів, повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Упродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС", – підкреслили в Міненерго.

Там нагадали, що днями 69 генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС.

На початку липня повідомлялося, що росіяни вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України, через це вона декілька годин залишалася без зовнішнього електропостачання. Пізніше енергетики "Укренерго" змогли відновити лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

На початку червня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії не бачить ознак масштабних підготовчих робіт із боку РФ до запуску окупованої Запорізької атомної електростанції, про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace.

До того міжнародна організація Greenpeace із використанням супутникових знімків виявила, що Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач до окупованої ЗАЕС. В організації припустили, що це дозволить окупантам незаконно підключити електростанцію до енергосистеми Росії та відновити її роботу.

У березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом декількох місяців після припинення вогню в Україні, але щоб перезапустити всі шість її реакторів знадобиться більше року.