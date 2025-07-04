Україна відновила електропостачання окупованої ЗАЕС після блекауту, – Міненерго (оновлено)

Росіяни вдарили по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України, через це вона декілька годин залишалася без зовнішнього електропостачання.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки", – зазначив Галущенко.

Своєю чергою окупаційна адміністрація "Росатома" підтвердила, що Запорізька АЕС повністю відключена від зовнішнього енергопостачання, не уточнюючи причин. Окупанти стверджують, що наразі потреби станції в електроенергії для підтримки безпеки забезпечують резервні генератори.

Пізніше Галущенко повідомив, що о 21:11 енергетики "Укренерго" змогли відновити лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Станція знову отримує електроенергію з енергомережі України. Водночас ситуація на тимчасово окупованій станції залишається складною. Запорізька АЕС залишається лише на одному джерелі живлення", – додав міністр.

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Як повідомлялося, на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ 12 червня 48 країн світу оприлюднили спільну заяву, в якій засудили продовження російського контролю над Запорізькою атомною електростанцією та категорично відкинули будь-які спроби перезапуску реакторів під окупацією. Наразі до складу Агентства входить 171 країна, тобто заяву щодо можливого перезапукску ЗАЕС Росією підтримали менше третини членів організації.

На початку червня повідомлялося, що Міжнародне агентство з атомної енергії не бачить ознак масштабних підготовчих робіт із боку РФ до запуску окупованої Запорізької атомної електростанції, про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace.

До того міжнародна організація Greenpeace із використанням супутникових знімків виявила, що Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач до окупованої ЗАЕС. В організації припустили, що це дозволить окупантам незаконно підключити електростанцію до енергосистеми Росії та відновити її роботу.

У березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом декількох місяців після припинення вогню в Україні, але щоб перезапустити всі шість її реакторів знадобиться більше року.