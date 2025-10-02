БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін доручив почати підготовку до приватизації "Сенс Банку" та "Укргазбанку", – Мінфін

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Мета такого рішення – скорочення державної присутності у банківському секторі та залучення додаткових надходжень до держбюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Продаж пакетів акцій цих банків відбуватиметься за законом "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків" у 3 етапи:

  • підготовка пакета до продажу;
  • проведення конкурсу;
  • укладення договору купівлі-продажу.

Урядовим розпорядженням розпочато саме перший, підготовчий етап. Мінфін планує до кінця осені 2025 оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій обох банків.

Також зазначається, що зменшення частки держави у банківському секторі визначено однією з 8 пріоритетних операційних цілей Мінфіну у Програмі дій уряду.

Крім того, 14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності підтвердила, що продаж пакетів "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не матиме негативного впливу на стабільність системи.

Раніше повідомлялось, що в Україні налічується 1240 об’єктів малої приватизації та 19 – великої.

Як повідомляли в Фонді державного майна, по 60 з них вже оголошено нові аукціони.

