В Україні налічується 1240 об’єктів малої приватизації та 19 – великої. Які аукціони оголошено?. ІНФОГРАФІКА

На сьогодні портфель об'єктів приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів малої приватизації (включно з єдиними майновими комплексами, пакетами акцій, об'єктами окремого майна, об'єктами незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення) та 19 об'єктів великої приватизації.

Як повідомили в Фонді державного майна, вже оголошено 60 нових аукціонів.

Там назвали топ-5 оголошених аукціонів, зокрема:

приватизація АТ "Одеський припортовий завод" на Одещині – відбудеться 25 листопада цього року зі стартовою ціною в 4,48 млрд грн;

приватизація АТ "Нафтохімік Прикарпаття" (26%) на Івано-Франківщині – с тартова ціна: 425,45 млн грн;

тартова ціна: 425,45 млн грн; приватизація державної частки розміром 100 % статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на Сумщині – відбудеться 24 вересня зі стартовою ціною 268,07 млн грн;

приватизація ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" на Хмельниччині – стартова ціна: 207,66 млн грн, аукціон відбудеься 2 жовтня;

приватизація АТ "Завод "Квант" (73,2784%) в місті Київ – стартова ціна: 172,96 млн грн, аукціон відбудетьсся 25 вересня.





Раніше стало відомо, що за підсумками першого року онлайн-аукціонів із великої приватизації в державній електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" держава отримала 8,9 млрд грн від продажу чотирьох об'єктів.

У серпні повідомлялося, що від старту аукціонів малої приватизації на платформі "Prozorro.Продажі" у 2018 році, бюджети всіх рівнів отримали майже 21,8 млрд грн. Зокрема, державний бюджет отримав близько 15,9 млрд грн, місцеві – майже 6 млрд грн.