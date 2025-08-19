Від малої приватизації на Prozorro надійшло майже 22 мільярди. Які об’єкти увійшли до ТОП-5 найдорожчих?
Від старту аукціонів малої приватизації на платформі "Prozorro.Продажі" у 2018 році, бюджети всіх рівнів отримали майже 21,8 млрд грн.
Зокрема, державний бюджет отримав близько 15,9 млрд грн, місцеві – майже 6 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Загалом за цей час через систему здійснили майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів, а ціна активів у середньому зростала в 2,2 раза.
При цьому від початку воєнного стану організатори вже залучили близько 11,2 млрд грн від малої приватизації, під яку підпадають об’єкти балансовою вартістю до 250 млн гривень.
До ТОП-5 найдорожчих лотів малої приватизації належать:
- готель "Дніпро" – 1,1 млрд грн;
- Калуська ТЕЦ – понад 800 млн грн;
- готель "Козацький" – 400 млн грн;
- Львівська виправна колонія – 377,5 млн грн;
- Івано-Франківський котельно-зварювальний завод – 320,2 млн грн.
Раніше повідомлялось, що підприємства Фонду держмайна отримали торік збитки на 6,5 мільярда, – Рахункова палата.
Який дебіл дозволив приватизацію під час війни