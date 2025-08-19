БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Від малої приватизації на Prozorro надійшло майже 22 мільярди. Які об’єкти увійшли до ТОП-5 найдорожчих?

Від старту аукціонів малої приватизації на платформі "Prozorro.Продажі" у 2018 році, бюджети всіх рівнів отримали майже 21,8 млрд грн.

Зокрема, державний бюджет отримав близько 15,9 млрд грн, місцеві – майже 6 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом за цей час через систему здійснили майже 7,4 тис. успішних онлайн-аукціонів, а ціна активів у середньому зростала в 2,2 раза. 

При цьому від початку воєнного стану організатори вже залучили близько 11,2 млрд грн від малої приватизації, під яку підпадають об’єкти балансовою вартістю до 250 млн гривень.

До ТОП-5 найдорожчих лотів малої приватизації належать:

  1. готель "Дніпро" – 1,1 млрд грн;
  2. Калуська ТЕЦ – понад 800 млн грн;
  3. готель "Козацький" – 400 млн грн;
  4. Львівська виправна колонія – 377,5 млн грн;
  5. Івано-Франківський котельно-зварювальний завод – 320,2 млн грн.

Продали задарма зеленим слугам
Який дебіл дозволив приватизацію під час війни
показати весь коментар
19.08.2025 14:08 Відповісти

