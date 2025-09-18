Велика приватизація: За рік держава продала чотири об’єкти за майже 9 мільярдів

За підсумками першого року онлайн-аукціонів із великої приватизації в державній електронній торговій системі "Prozorro.Продажі" держава отримала 8,9 млрд грн від продажу чотирьох об'єктів.

Першим проданим лотом у межах великої приватизації став готель "Україна" в Києві. За нього змагалося троє учасників і за підсумками торгів вартість активу зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн, повідомили в Фонді державного майна України.

На аукціон із продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зареєструвався лише один учасник. Кабінет Міністів та Антимонопольний комітет дозволили єдиному учаснику приватизувати актив за понад 3,9 млрд грн.

Серед успішно реалізованих лотів великої приватизації були також два санкційні активи.

За газобетонний завод "Аерок" конкурували три учасники, що зумовило підняття ціни на торгах майже вдвічі – до майже 1,9 млрд грн. Також вдвічі зросла ціна за "Вінницяпобутхім". За нього змагалися двоє учасників і фінальна вартість склала понад 608,1 млн грн.

Кошти з продажу санкційного майна надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

"Станом на 18 вересня в системі оголошено два аукціони з великої приватизації загальною стартовою вартістю майже 4,8 млрд грн. Позмагатися за право придбати Одеський припортовий завод та санкційний актив "Мотордеталь-Конотоп" може кожен охочий, крім учасників, пов'язаних із країною-агресором", – нагадали у Фонді держмайна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Afina Group Руслана Шостака та Валерія Кіптика вже перерахувала державі кошти за 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім". До того повідомлялося, що власники мереж Eva і Varus купують конфіскований у росіян "Вінницяпобутхім" за 608 млн грн, що майже вдвічі більше за стартову ціну (301,4 млн грн).

Фонд державного майна України 25 листопада проведе аукціон із продажу 99,5667% статутного капіталу Одеського припортового заводу – найбільшого об'єкта приватизації з початку повномасштабної війни.

У серпні повідомлялося, що від старту аукціонів малої приватизації на платформі "Prozorro.Продажі" у 2018 році, бюджети всіх рівнів отримали майже 21,8 млрд грн. Зокрема, державний бюджет отримав близько 15,9 млрд грн, місцеві – майже 6 млрд грн.