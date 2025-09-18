Власники мереж Eva і Varus сплатили понад 600 мільйонів за конфіскований у росіян "Вінницяпобутхім"

Afina Group Руслана Шостака та Валерія Кіптика вже перерахувала державі кошти за 100% акцій ПрАТ "Вінницяпобутхім".

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Зазначається, що кошти вже зараховані та спрямуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення України.

Наступний етап – покупець має виконати умови приватизації: зберегти основний вид діяльності підприємства, погасити борги та не передавати активи особам, пов’язаним з Росією чи Білоруссю, додали у ФДМУ.

Раніше повідомлялось, що власники мереж Eva і Varus купують конфіскований у росіян "Вінницяпобутхім" за 608 мільйонів гривень, що майже вдвічі більше за стартову ціну (301,4 млн грн).

За даними у системі YouControl, бенефіціарами ТОВ "Афіна – Груп" є зареєстрований на Кіпрі громадянин України Валерій Кіптик та український підприємець Руслан Шостак – співвласники мереж магазинів Eva і Varus. До останнього часу "Вінницяпобутхім" перебував в управлінні іншої їхньої компанії.

Також нагадаємо, ПрАТ "Вінницяпобутхім" раніше належав підсанкційній російській компанії "Невская косметика" підприємця Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію "Ушастый нянь", гелі та порошки "Sarma", побутову хімію "Мистер Чистер", зубну пасту "Новый Жемчуг".

У липні 2022 року активи ПрАТ "Вінницяпобутхім" арештували та передали в управління АРМА, яка обрала управителем для арештованих активів підприємства TOB "Крайтекс-Сервіс", яке належить співвласникам мережі магазинів Eva і Varus Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. У липні 2023 року "Крайтекс-Сервіс" відновила виробництво на "Вінницяпобутхім" лінійки засобів для чищення під брендами "Вухастик", Sarma, "Лотос-М", "Макс" та іншими.