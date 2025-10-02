Крани G7 анонсували спільні кроки для посилення тиску на Росію. Що передбачається?

Країни "Великої сімки" погодили спільні дії для посилення тиску на Росію та підтримки України.

Вони мають зміцнити стійкість України і критично послабити здатність РФ вести війну, йдеться в заяві за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн G7, що відбулася напередодні.

Зокрема, у G7 наголосили, що попередні кроки – підтримка програми МВФ та позик ERA – допомогли Україні, а санкції зменшили доходи Росії. Нині розробляється широкий пакет опцій для закриття фінансових потреб України і унеможливлення для РФ "перечекати" санкційний тиск.

Серед інструментів – скоординоване використання повної вартості заморожених у їхніх юрисдикціях російських суверенних активів (RSAs) для завершення війни та забезпечення справедливого і тривалого миру. Дії здійснюватимуться у межах національних правових рамок, зазначається у заяві.

Крім того, країни G7 домовилися підготувати додаткові обмежувальні заходи проти ключових секторів російської економіки – енергетики, фінансів, ВПК, спецекономічних зон, щоб перекрити канали фінансування воєнної агресії та вдарити по порушниках режиму обмежень.

Окремий акцент країни "Великої сімки" обіцяють зробити на підвищенні тиску на експорт російської нафти. У G7 обіцяють націлити зусилля на тих, хто нарощує закупівлі російської нафти і сприяє обходу обмежень.

Міністри країн G7 домовилися зберігати тісну координацію з міжнародними партнерами і повернутися до цього питання на Щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні 15 жовтня.

Як повідомлялося раніше, Україна отримала від початку року $30,6 млрд зовнішнього фінансування, до кінця року має надійти ще $8,7 млрд, розповідав у вересні міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше Марченко заявив, що уряд України попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні. Зокрема, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд.