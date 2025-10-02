На півдорозі до статусу трильйонера: Статки Ілона Маска вперше досягли $500 мільярдів, – Forbes

Станом на 1 жовтня статки Ілона Маска сягнули $500 млрд, однак вже 2 жовтня оцінка частково знизилась до $499,1 млрд.

Про це повідомляє Forbes посилаючись на дані рейтингу Real-Time Billionaires.

Зазначається, що наразі Ілон Маск є першою людиною, чий капітал у грудні перевищив $400 млрд, і нині випереджає Ларрі Еллісона приблизно на $150 млрд. Видання зазначає, що він на півдорозі до можливого статусу першого у світі трильйонера.

У середу в обід акції Tesla піднялися майже на 4%, що додало до капіталу Маска орієнтовно $9,3 млрд. Інвестори позитивно реагують на його переорієнтацію з політики на бізнес.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

З часу квітневої заяви про відхід від посади в Адміністрації Трампа, щоб приділяти більше уваги Tesla, ціна акцій виробника майже подвоїлася. За умови, що ринкова капіталізація Tesla повернулася до рівня 10% від історичного максимуму, 12% акцій компанії, що належать Маску, оцінюються у $191 млрд.

Поряд з цим, також не враховано опціони Tesla з компенсаційного пакету 2018 року – їхня теоретична вартість становила б $133 млрд, якби рішення не було скасоване суддею штату Делавер у січні 2024 року.

Також зазначається, що у березні 2020 року статки Маска становили лише $24,6 млрд. Однак уже в серпні 2020 року він перевищив позначку $100 млрд, а в січні 2021 року вперше очолив рейтинг найбагатших із майже $190 млрд.

Читайте також: З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT

Раніше повідомлялось, що статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона за день зросли на $70 млрд після того, як Oracle Corp. опублікувала квартальні результати, які перевершили очікування, і заявила про подальше зростання.

Таким чином, загальні статки Еллісона зросли до $364 млрд, що прирівнює його багатство майже до рівня Ілона Маска, чий статок оцінюється в $384 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.