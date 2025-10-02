"Велике будівництво" повертається: У Харкові витратять 3,2 мільярда на добудову онкоцентру за кошти європейців

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 26 вересня оголосив відкриті торги на будівництво онкоцентру очікуваною вартістю 3,16 мільярда гривень.

Подавати тендерні пропозиції можна до 12 жовтня, а сам аукціон заплановано вже на 13 жовтня, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

У серпні Департамент Харківської ОДА без торгів замовив коригування проєкту першої черги будівництва комплексу КНП "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 у Харкові за 43,22 млн грн.

А тепер оголосили тендер на виконання робіт з його зведення, які майбутній переможець повинен буде виконати до кінця 2028 року.

У плані закупівлі сказано, що вона фінансується через місцевий бюджет за класифікацією "Реалізація публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я". У тендерній документації зазначено, що "Закупівля здійснюються в рамках Ukraine Facility".

При цьому замовник зможе сплатити підряднику аванс на підставі рахунку-фактури для організації виконання робіт і придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% від річного обсягу робіт.

Цей онкоцентр почали будувати ще в 2019 році, у 2021 році об’єкт включили у програму Володимира Зеленського "Велике будівництво". Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році договори з підрядниками розірвали, загалом сплативши за вже виконані роботи понад 210 млн грн.

Недобудований онкоцентр у Харкові

Перша черга будівництва передбачає добудову першої частини лікувально-діагностичного корпусу (хірургічне, приймальне і діагностичне відділення, відділення клінічних| досліджень), енергетичного блоку (газова котельня, чилерна, центральний тепловий пункт), станції лікувальних газів і двох трансформаторних підстанцій, а також влаштування захисної споруди цивільного захисту. Укриття з підземним переходом розраховане на 1 100 осіб.

У технічне завдання на роботи включили медичне обладнання, зокрема комп’ютерний томограф Optima 520 Р-58, цифровий рентгенівский діагностичний стаціонарний апарат Medray Max DR Z-17, чотири апарати штучної вентиляції легень Hamilton-C3 О-191 тощо.

У січні 2025 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав про перспективи добудови об'єкта так:

"На цей рік вже передбачено кошти Міністерством охорони здоров’я в розмірі 50 млн. Завершимо коригування проєкту ми за кошти обласного бюджету, а це приблизно 24 млн грн, тому що проєкт масштабний, який коштує більше ніж півтора мільярда гривень. Оці перші 50 млн – це на відновлення будівництва. І у нас є домовленість із міністерством, що цими 50 млн ми не обмежимося. Скільки встигнуть зробити підрядники, стільки і будуть вони робити".

Однак у серпні виявилось, що 50 млн грн вистачить тільки на коригування проєкту першої черги, а саме будівництво "подорожчало" вдвічі.