"Велике будівництво" повертається: У Харкові витратять 3,2 мільярда на добудову онкоцентру за кошти європейців

Візуалізація проєкту онкоцентру у Харкові

Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації 26 вересня оголосив відкриті торги на будівництво онкоцентру очікуваною вартістю 3,16 мільярда гривень.

Подавати тендерні пропозиції можна до 12 жовтня, а сам аукціон заплановано вже на 13 жовтня, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

У серпні Департамент Харківської ОДА без торгів замовив коригування проєкту першої черги будівництва комплексу КНП "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 у Харкові за 43,22 млн грн.

А тепер оголосили тендер на виконання робіт з його зведення, які майбутній переможець повинен буде виконати до кінця 2028 року.

У плані закупівлі сказано, що вона фінансується через місцевий бюджет за класифікацією "Реалізація публічних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я". У тендерній документації зазначено, що "Закупівля здійснюються в рамках Ukraine Facility".

При цьому замовник зможе сплатити підряднику аванс на підставі рахунку-фактури для організації виконання робіт і придбання матеріальних ресурсів у розмірі до 30% від річного обсягу робіт.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Цей онкоцентр почали будувати ще в 2019 році, у 2021 році об’єкт включили у програму Володимира Зеленського "Велике будівництво". Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році договори з підрядниками розірвали, загалом сплативши за вже виконані роботи понад 210 млн грн.

Недобудований онкоцентр у Харкові
Недобудований онкоцентр у Харкові

Перша черга будівництва передбачає добудову першої частини лікувально-діагностичного корпусу (хірургічне, приймальне і діагностичне відділення, відділення клінічних| досліджень), енергетичного блоку (газова котельня, чилерна, центральний тепловий пункт), станції лікувальних газів і двох трансформаторних підстанцій, а також влаштування захисної споруди цивільного захисту. Укриття з підземним переходом розраховане на 1 100 осіб.

У технічне завдання на роботи включили медичне обладнання, зокрема комп’ютерний томограф Optima 520 Р-58, цифровий рентгенівский діагностичний стаціонарний апарат Medray Max DR Z-17, чотири апарати штучної вентиляції легень Hamilton-C3 О-191 тощо.

У січні 2025 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповідав про перспективи добудови об'єкта так:

"На цей рік вже передбачено кошти Міністерством охорони здоров’я в розмірі 50 млн. Завершимо коригування проєкту ми за кошти обласного бюджету, а це приблизно 24 млн грн, тому що проєкт масштабний, який коштує більше ніж півтора мільярда гривень. Оці перші 50 млн – це на відновлення будівництва. І у нас є домовленість із міністерством, що цими 50 млн ми не обмежимося. Скільки встигнуть зробити підрядники, стільки і будуть вони робити".

Однак у серпні виявилось, що 50 млн грн вистачить тільки на коригування проєкту першої черги, а саме будівництво "подорожчало" вдвічі.

Автор: 

тендер (2245) Харків (742) закупівлі (2753) Велике будівництво (25) Харківська область (23) Харківський район (10)
А чому б не будувати онкоцентр у центрі України ? Що це за будівництва на кордонах з кацапами ?!
СБУ і ГУР мають навести лад У КАБМІНІ , щоб дурні міністри гроші не трінкали
02.10.2025 16:08
На Миколаївщині повним ходом будують дороги. Техніки - асфальтоукладчиків, грейдерів, новеньких самоскидів, бульдозерів купа і робітники молодого віку, які мають броню, бо дороги "великого крадівництва" будують 5 фірм родичів Боневтіка і його друзів. І неіхто їх не чіпає, а навпаки, виділяють мільярди замість фронту, ніби ми вже перемогли ворога.
02.10.2025 16:20
Ну,Миколаїв хоча б за Дніпром!А до Харкова КАБ спокійно долітає!!!
02.10.2025 16:45
Дивує тільки одне. Чому написано "повертається"? Хіба дерибан через будівництва на папері зупинявся?
02.10.2025 16:23
Чего в Судже такой же не построили? Недалеко вроде ж?
02.10.2025 16:42
Гастролер і так уже неуспіває вивозити намародерене кожен тиждень на гастролі с мішками виїжджає
02.10.2025 16:59
Онкоцентр в Харкові річ хороша, але чи не потрібно почекати поки настане мир, чи хоча б перемирʼя? Якщо ці гроші європейці дають виключно під онкоцентр, то хіба не простіше за них наразі модернізувати онколікарні в Полтаві чи Дніпрі? Хіба це не буде ефективніше в теперешніх умовах?
02.10.2025 17:41

