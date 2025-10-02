Програму "Національний кешбек" варто обмежити, – "слуга народу" Підласа

Програму "Національний кешбек" на товари українського виробництва доцільно звузити до категорій продукції, які потерпають від імпорту.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю РБК-Україна.

Підласа зауважила, що програма кешбеку "приводить людей у легальну торгівлю".

"Вони, щоб купувати товари, приходять не на базар, в кіоск або в магазині біля дому, які не платять податки, а в торгівельні мережі, тому що для них ці 10% мають значення. Це плюс. Люди купують в мережах, а мережі платять податки", – сказала вона.

Окрім того, кешбек допомагає певним категоріям товарів боротися з імпортом. Підласа навела як приклад, що сир в Україні майже на 30-40% імпортний, а в категорії нехарчових товарів широкого вжитку, де частка імпорту ще вища. За її словами, саме для таких категорій 10% повернення коштів роблять відчутну різницю для споживачів і допомагають українським виробникам.

Також Підласа зауважила, що на кешбек йде зовсім невелика сума порівняно з іншими видатками бюджету. Так, за вісім місяців 2025 року на нього витратили близько 3 млрд грн, це 0,09% всіх видатків бюджету за цей період.

Як повідомлялося, на початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.