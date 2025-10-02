БЕБ вилучило контрафактних вейпів на понад 3,7 мільйона в Київській області. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки в Київській області викрили групу осіб, які організували підпільну мережу збуту тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння.
Як ідеться в повідомленні БЕБ, за даними слідства, контрафактну продукцію продавали в роздрібних точках Київської області, зокрема в Білій Церкві. Крім того, продаж здійснювався через соціальні мережі з доставкою по всій Україні.
У ході слідчих дій правоохоронці вилучили майже 30 тис. ємностей із рідинами для електронних сигарет, понад 1,2 тис. POD-систем, понад 3,5 тис. картриджів із рідиною для вейпів, тютюн для кальяну. Також вилучено мобільні та POS-термінали, чорнові записи та комп'ютерну техніку.
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 3,7 млн грн.
Водночас, навіть попри такі операції, масштаби нелегального ринку залишаються значними. За офіційними оцінками, щорічні втрати державного бюджету від нелегальної торгівлі електронними сигаретами сягають близько 5 млрд грн.
Нагадаємо, за даними журналістського розслідування, попри заборону ароматизованих рідин та законодавчі обмеження, ринок продовжує рости. Кожен п'ятий підліток в Україні вже користується вейпом. Депутати, блогери та бізнесмени заробляють мільйони, а держава не отримує від цієї продукції податкові надходження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Група осіб під час дії Особливого періоду та воєнного стану, завдала економічної шкоди…, гетьманцев з татаровим, можуть підтвердити і взяти під особистий контроль дії правоохоронних та суддівських структур щодо покарання порушників??!!