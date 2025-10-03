Частка нелегальних електронних сигарет в Україні перевищує 93%, – дослідження

Частка нелегальної продукції у категорії електронних сигарет становить 93,6%, а у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами вона сягає 100%.

Про це свідчать результати дослідження ринку електронних сигарет, яке провела компанія Kantar Ukraine.

Водночас в сегменті електронних сигарет зі змінними багаторазовими картриджами на легальний продукт припадає всього 1,8% ринку, на нелегальний – 97%, а решту 1,3% визначити неможливо. У сегменті електронних сигарет із вбудованим заправним резервуаром легальна продукція займає 8,3% ринку, нелегальна – 81,6%.

В Kantar Ukraine нагадали, що основною ознакою нелегальних електронних сигарет в цілому в Україні є смак, відмінний від тютюнового (61%). Також понад чверть продуктів на ринку мають невідповідний об’єм картриджа/кількість затяжок та/або тип рідини.

Як мінімум, кожен п’ятий продукт не має зазначення рівня нікотину на упаковці/флаконі/картриджі або продукті. Лише на 50% продукції вдалося встановити наявність акцизних марок.

"Нелегальна продукція визначається за багатьма ознаками. Тож якщо один з показників не відповідає вимогам та чинному законодавству – така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо рекордно високий рівень нелегальності – понад 90% ринку", – коментує аналітикиня Kantar Ukraine Тетяна Свердлик.

Читайте також: БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети. ФОТОрепортаж

Автори дослідження також визначили структуру ринку електронних сигарет, вона виглядає наступним чином:

одноразові електронні сигарети – 28%;

електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами – 15%;

вейпи з вбудованим заправним резервуаром – 18%;

електронні сигарети зі змінними багаторазовими картриджами – 39%.

Незалежно від типу системи, приблизно чверть споживачів роблять покупки товарів в категорії електронних сигарет онлайн (23,6%), решта покупців купують офлайн (75,4%).

Водночас у сегменті пристроїв та картриджів дві третини ринку контролюють три провідні китайські виробники, яким належать ТОП-3 бренди – Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (бренд Elf Bar), Woody Vapes (бренд Voopoo).

Ринок рідин характеризується іншою структурою – тут домінує один великий гравець Chaser Lab, а також активно працюють численні локальні виробники, серед яких Octolab, Liquid Lab та Flavorlab.

Дослідження ринку електронних сигарет в Україні було проведено у липні-серпні 2025 року, у ньому взяли участь 400 повнолітніх користувачів (з 19 років) електронних сигарет (одноразових і багаторазових), які використовують їх принаймні 1 раз на тиждень та проживають в Україні.

Як повідомлялося, державний бюджет втрачає близько 5 мільярдів гривень на рік через нелегальний ринок електронних сигарет в Україні, розповідав голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані дослідження Growford Institute.

Він пояснив, що частину цих коштів держава втрачає через схему так званих "самозамісів", коли інгредієнти для вейпів продають окремо.

Голова Комітету наголосив, що у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 мільйонів. Однак нелегальну продукцію продовжують продавати як через інтернет, так і у престижних торговельно-розважальних центрах, що продавці контрафакту відкрито працюють та рекламують свій товар.