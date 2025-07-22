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Новини Тіньова економіка
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БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети

Бюро економічної безпеки викрило мережу в Києві, яка незаконно виготовляла та продавала електронні сигарети.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб налагодила виробництво, зберігання та продаж підакцизної продукції, зокрема рідин для електронних сигарет та одноразових пристроїв, без відповідних дозвільних документів та ліцензій.

Продавали товар через розгалужену мережу торгівельних точок у Києві.

БЕБ провело 19 санкціонованих обшуків за місцями продажу нелегальної підакцизної продукції, а також на складі, де її зберігали. 

У результаті було вилучено товар орієнтовною вартістю 40 млн грн.

Наразі триває слідство.

БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети
БЕБ викрило мережу в Києві, що нелегально виготовляла та продавала електронні сигарети

Раніше повідомлялося, що БЕБ знайшло підпільний цех із виробництва сигарет у промислових масштабах на Закарпатті.

На початку липня стало відомо, що Державна податкова служба провела перевірки 54 торгових точок, що, ймовірно, здійснювали в Києві нелегальний продаж тютюнових виробів, зокрема, електронних сигарет. За 26 з них уже розпочато процес анулювання ліцензії.

Автор: 

тютюн (359) електронні сигарети (62) Бюро економічної безпеки (472)


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