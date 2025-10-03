"Слуги народу" пропонують збільшити розмір допомоги по безробіттю

Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується підвищити розмір і тривалість виплат по безробіттю.

Автором законопроєкту законопроєкт №14096 вказана голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова ("Слуга народу") та ще один депутат із цієї фракції Ігор Васильєв, передає РБК-Україна.

Зокрема, пропонується збільшити стандартний термін виплат із 90 до 180 днів. Для осіб передпенсійного віку тривалість допомоги має зрости до 360 днів. Максимальний розмір допомоги пропонується підняти до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно із документом, також планується відновлення повноважень правління Фонду соцстрахування на випадок безробіття щодо погодження та схвалення його бюджету.

Автори законопроєкту вказують, що після запровадження воєнного стану ці повноваження передали уряду, що спричинило дисбаланси у видатках Фонду. За два роки до держбюджету вилучили 15 млрд грн страхових коштів.

Відтак, значна частина ресурсів Фонду спрямовувалася на гранти і компенсації роботодавцям, тоді як на допомогу по безробіттю припадала невелика частка. У 2024 році на ці виплати закладено 2,1 млрд грн або 7,6% доходів Фонду, у 2025 році планується 6,3 млрд грн або 28%.

