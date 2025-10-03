Останній великий американський банк у Росії закриває більшість рахунків

Американський Citibank згортає залишки бізнесу в Росії.

Банк попередив, що з 1 листопада припиняє нарахування відсотків, а також підтримку всіх заощаджувальних і накопичувальних рахунків у РФ, повідомляє The Moscow Times.

Торік банк зупинив обслуговування дебетових карток і операції через російську "Систему швидких платежів", перекази, зняття готівки через термінали. У листопаді 2024 року Citibank закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів в Москві.

Citigroup планувала продаж роздрібного бізнесу у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення в Україну фактично перейшла до його поступового згортання. З початку 2022 року портфель кредитів скоротився на 98%, обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках – у 90-150 разів.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Після початку війни більшість західних банків заявили про вихід з російського ринку, але продати свій бізнес у РФ змогли лише окремі гравці, зокрема Societe Generale, ING і Goldman Sachs. Продаж російського активу Raiffeisen блокує Кремль, прагнучи зберегти "фінансові мости" з ЄС.

Однак європейські банки у РФ також поступово згротають діяльність: Raiffeisen у серпні минулого року обмежив міжнародні перекази для більшості клієнтів, UniCredit 1 жовтня оголосив про припинення прийому нових корпоративних клієнтів і підвищення тарифів у 8-10 разів. Обидва перебувають під тиском ЄЦБ щодо швидкого згортання операцій у РФ.

Раніше повідомлялось, що ЄС готує рішення про зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International збитки, які банк був змушений сплатити в Росії.

Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро.