БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Санкції ЄС Активи Дерипаски
329 3

ЄС може легалізувати обмін заблокованими активами між Дерипаскою та Raiffeisen через рішення суду в Росії, – FT

дерипаска

ЄС готує рішення про зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International збитки, які банк був змушений сплатити в Росії.

Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро, повідомляє Financial Times.

За даними європейських посадовців, положення про розблокування акцій включені до проєкту нового санкційного пакета. Акції мають перейти до Raiffeisen як компенсація за 2 млрд євро, стягнутим російським судом з місцевого банку австрійської групи на користь структури, пов’язаної з Дерипаскою.

Санкції проти активів були запроваджені через матеріальну підтримку Дерипаскою "військово-промислового комплексу Росії". Тепер частина урядовців ЄС застерігає, що такий крок створить небезпечний прецедент для обходу обмежень і підсилить практику конфіскацій західних активів у РФ.

Кілька держав ЄС готуються заперечити проти такого рішення, яке ініціювала Австрія. 

Як повідомлялося, раніше Raiffeisen і Дерипаска безуспішно намагалися провести обмін активами для розмороження 24% Strabag, які оформлені на пов'язану з російським олігархом компанію Rasperia. Дерипаска завдяки цій угоді сподівався отримати близько 1,5 млрд євро за "заморожені" акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag. Своєю чергою Raiffeisen зміг би отримати вигоду, використавши заблоковані у РФ прибутки свого дочірнього російського банку, які група не може вивести. 

Після провалу схеми внаслідок тиску США на Raiffeisen Bank International та нових санкцій Rasperia подала до суду в РФ, який зобов’язав Raiffeisen сплатити 2 млрд євро і передати йому ж акції Strabag. У січні банк заявляв, що рішення російського суду "не має обов’язкової сили в Австрії", а акції заблоковані санкціями, що не дозволяє їх передати.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Нинішня пропозиція в Брюсселі фактично дозволила б Raiffeisen отримати акції, імплементувавши рішення російського суду.

Критики попереджають, що це може створити зручний прецедент для російських структур непрямо відновлювати доступ до заморожених коштів через конфіскацію активів дочірніх компаній ЄС у РФ.

Ще один дипломат додав, що рішення виглядало б як "оплата за власний ризик Raiffeisen", який зберіг присутність у Росії. Прихильники даного підходу заперечують, оскільки механізм не дасть підсанкційним структурам і компенсацію, і вартість активів після можливого зняття санкцій.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз виключив із санкційних списків двоюрідного брата і бізнес-партнера російського олігарха Олега Дерипаски Павла Єзубова.

Підставою стало рішення Суду ЄС у Люксембурзі від листопада 2024 року, водночас щодо нього й далі діють санкції Великої Британії.

Автор: 

банки (7135) Дерипаска Олег (159) Єврокомісія (1139) росія (15245) санкції (4746) Євросоюз (5407)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...положення про розблокування акцій включені до проєкту нового санкційного пакета. Джерело: https://censor.net/n3577584

WTF? Відтепер кожний санкційний пакет буде містити якесь розблокування?!
показати весь коментар
03.10.2025 11:59 Відповісти
Російські агенти не сидять , а працюють . При такій швидкості европейських рішень , вони незабаром усі гроші витягнуть з під санкцій , а Україна буде стояти розвалена дикунами
показати весь коментар
03.10.2025 12:14 Відповісти
Хитрозроблений Райффайзен-Банк хоче вивести зароблений на війні капітал з пітьми такою оборудкою "про обмін активів".
Мінфін США мав би давно застосувати санкції до цього прорашистського банку, що займається забороненими трансакціями з фінансування тероризму і війни проти України і Світу та обходу західних санкцій.
показати весь коментар
03.10.2025 13:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 