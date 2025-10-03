ЄС може легалізувати обмін заблокованими активами між Дерипаскою та Raiffeisen через рішення суду в Росії, – FT
ЄС готує рішення про зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International збитки, які банк був змушений сплатити в Росії.
Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро, повідомляє Financial Times.
За даними європейських посадовців, положення про розблокування акцій включені до проєкту нового санкційного пакета. Акції мають перейти до Raiffeisen як компенсація за 2 млрд євро, стягнутим російським судом з місцевого банку австрійської групи на користь структури, пов’язаної з Дерипаскою.
Санкції проти активів були запроваджені через матеріальну підтримку Дерипаскою "військово-промислового комплексу Росії". Тепер частина урядовців ЄС застерігає, що такий крок створить небезпечний прецедент для обходу обмежень і підсилить практику конфіскацій західних активів у РФ.
Кілька держав ЄС готуються заперечити проти такого рішення, яке ініціювала Австрія.
Як повідомлялося, раніше Raiffeisen і Дерипаска безуспішно намагалися провести обмін активами для розмороження 24% Strabag, які оформлені на пов'язану з російським олігархом компанію Rasperia. Дерипаска завдяки цій угоді сподівався отримати близько 1,5 млрд євро за "заморожені" акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag. Своєю чергою Raiffeisen зміг би отримати вигоду, використавши заблоковані у РФ прибутки свого дочірнього російського банку, які група не може вивести.
Після провалу схеми внаслідок тиску США на Raiffeisen Bank International та нових санкцій Rasperia подала до суду в РФ, який зобов’язав Raiffeisen сплатити 2 млрд євро і передати йому ж акції Strabag. У січні банк заявляв, що рішення російського суду "не має обов’язкової сили в Австрії", а акції заблоковані санкціями, що не дозволяє їх передати.
Нинішня пропозиція в Брюсселі фактично дозволила б Raiffeisen отримати акції, імплементувавши рішення російського суду.
Критики попереджають, що це може створити зручний прецедент для російських структур непрямо відновлювати доступ до заморожених коштів через конфіскацію активів дочірніх компаній ЄС у РФ.
Ще один дипломат додав, що рішення виглядало б як "оплата за власний ризик Raiffeisen", який зберіг присутність у Росії. Прихильники даного підходу заперечують, оскільки механізм не дасть підсанкційним структурам і компенсацію, і вартість активів після можливого зняття санкцій.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз виключив із санкційних списків двоюрідного брата і бізнес-партнера російського олігарха Олега Дерипаски Павла Єзубова.
Підставою стало рішення Суду ЄС у Люксембурзі від листопада 2024 року, водночас щодо нього й далі діють санкції Великої Британії.
WTF? Відтепер кожний санкційний пакет буде містити якесь розблокування?!
Мінфін США мав би давно застосувати санкції до цього прорашистського банку, що займається забороненими трансакціями з фінансування тероризму і війни проти України і Світу та обходу західних санкцій.