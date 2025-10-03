БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Боротьба з корупцією Антикорупційні реформи
81 2

ОЕСР суттєво покращила оцінку антикорупційної політики в Україні, – НАЗК

корупція

Україна суттєво покращила оцінку ефективності антикорупційної політики за підсумками 5-го раунду Стамбульського плану дій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Моніторингова команда ОЕСР виставила Україні 91,9 бали зі 100, порівняно із 53 балами у 2023 році, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Оцінювання охопило дев’ять сфер, зокрема антикорупційну політику, декларування, доброчесність у бізнесі, публічні закупівлі, незалежність судової влади і прокуратури, спеціалізовані органи та відповідальність за корупційні правопорушення. У п’ятому раунді застосовували індикатори ефективності, засновані на міжнародних стандартах та попередніх рекомендаціях.

У НАЗК зауважили, що серед ключових досягнень України експерти ОЕСР вказали розробку та впровадження Антикорупційної стратегії і Державної антикорупційної програми, нову систему координації та моніторингу із залученням громадськості, а також запусу системи моніторингу реалізації політики з міжінституційною взаємодією та відображенням прогресу в режимі реального часу.

"Таким чином Україна вибудувала системний та сучасний підхід до антикорупційної політики, який відповідає міжнародним стандартам та сприяє підвищенню довіри суспільства й партнерів. Водночас необхідно забезпечити стабільність та сталість цієї політики, а також належне ресурсне забезпечення її реалізації в довгостроковій перспективі", – наголосили у НАЗК.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив три антикорупційні закони. Зокрема, першим став ініційований Національним агентством з питань запобігання корупції законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації порядку проведення спеціальної перевірки під час дії воєнного стану в Україні". Його метою є оптимізація процедури й умов проведення спеціальної перевірки.

Автор: 

корупція (506) падіння (77) Україна (137) боротьба (1) ОЕСР (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну фсьо, корупціонерів більш нема, вовочка маладєц!
показати весь коментар
03.10.2025 15:57 Відповісти
Дали туалет Міндіча як хабар ?!
показати весь коментар
03.10.2025 16:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 