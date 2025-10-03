Споживання цементу в Україні під час війни впало вдвічі: замість житла будують укріплення та укриття

Внутрішнє споживання цементу в Україні у 2024 році становило 6,3 млн тонн, що майже вдвічі менше показників до початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у дослідженні інформаційно-аналітичного центру Experts Club, проведеного за сприяння Асоціації виробників цементу України "Укрцемент".

Так, у 2021 році обсяг споживання цементу в Україні становив близько 10,6 млн тонн, у 2022 році він впав до приблизно 4,5 млн тонн, а до 2024 року виріс до близько 6,3 млн тонн.

"Таким чином, країна наблизилася до стабільного рівня попиту, який залишається майже вдвічі меншим, ніж у довоєнні часи", – вказують автори дослідження.

При цьому за останні пʼять років суттєво структура попиту також змінилася: основну роль відіграють інфраструктурні та оборонні проєкти, а житлове та комерційне будівництво зменшило свою частку.

"У мирний час головним стабілізатором попиту були масове житлове будівництво та інфраструктура. У 2023-2025 роках базовий попит формують дороги та інженерні споруди (включно з укріпленнями й укриттями), муніципальні та енергооб’єкти, точкові відновлювальні проєкти, а також приватний сектор", – зазначають аналітики.

Відтак, українські виробники переорієнтували частину цементу на експорт. Якщо у 2021 році експорт цементу з України становив близько 9% обсягів виробництва (971 тис. тонн), то у 2024 році він сягнув близько 21,3% обсягів виробництва (1,7 млн тонн). Основними напрямами експорту залишаються сусідні країни – Польща, Румунія, Угорщина та Молдова.

Натомість імпорт цементу в Україну впав за останні роки у 25 разів: з приблизно 1 млн тонн у 2020 році до близько 40 тис. тонн у 2024 році.

З урахуванням збільшення експорту, виробництво цементу в Україні у 2024 році сягнуло близько 8 млн тонн, внутрішнє споживання – близько 6,3 млн тонн, експорт – близько 1,5–1,7 млн тонн.

"У 2025 році виробники говорять про фактичну "стелю" – приблизно 8 млн тонн за поточних ризиків і логістики, ймовірно це максимальна цифра", – підсумовують автори дослідження.

Експерти зауважують, що ринок виробництва цементу в Україні у 2024-2025 роках висококонцентрований, ключові виробники: ПрАТ "Івано-Франківськцемент", група CRH (після погодження АМКУ угоди про придбання активів Dyckerhoff/Buzzi – ПрАТ "ВІПЦЕМ", АТ "Подільский цемент", ПрАТ "Миколаївцемент", ТОВ "Цемент") та ПрАТ "Кривий Ріг Цемент".

Вони додають, що зростання цементної галузі обмежують воєнні ризики та енергетична інфраструктура (зокрема доступність електроенергії), регіональні логістичні плечі, а також регуляторні й конкурентні питання.

Як повідомлялося, загальна площа житлових будинків, прийнятих в експлуатацію, у 2024 році зросла до 9,76 млн квадратних метрів, що на 21,1% більше порівняно з 2023 роком.

За підсумками 2023 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 3,8%, порівняно з 2022 роком, – до 7,38 млн кв. м. При цьому у містах ввели в експлуатацію 4,28 млн кв. м житла, що на 10% менше показника попереднього року. Водночас у сільській місцевості ввели на 31,6% більше житла, ніж у 2022 році – 3,1 млн кв. м.

Нагадаємо, у 2022 році площа введеного в експлуатацію житла впала на 37,8%, порівняно з 2021 роком.