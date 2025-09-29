Будівництво нежитлових будівель в Україні за рік зросло на 36%, – Держстат

В Україні обсяг виконаних будівельних робіт за січень-липень цього року року збільшився на 16,1% порівняно з аналогічним періодом торік – до 117,7 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Так, за сім місяців 2025 року обсяги зведення будівель виросли на 27,7%, з них житлових будинків – на 12%, нежитлових – на 36,4%. Обсяги будівництва інженерних споруд виросли на 8%.

Частка нового будівництва в загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-липні 43,4%, ремонту – 29%, реконструкції та інших робіт – 27,6%.

Як зазначає Держстат, цьогоріч у січні-липні індекс будівельної продукції сягнув 110% до відповідного періоду минулого року, при цьому в житловому будівництві показник становить 104,9%, у нежитловому – 128,7%, в інженерному – 102,4%.

У липні індекс будівельної продукції сягнув 144,5% до минулорічного показника, а відносно червня 2025 року – 97,2%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в липні 2025 року в житловому будівництві становили 57%, у нежитловому – 136,8%, в інженерному – 165%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 59,6%, 130,1% і 156,6% відповідно.

Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет Міністрів України остаточно унормував зобов'язання замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.

Згодом стало відомо, що в застосунку "Дія" з'явилася можливість відзвітувати про завершені будівельні роботи за програмою "єВідновлення".