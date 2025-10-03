Мінекономіки розширило перелік техніки з компенсацією 15%. Значна частина списку – це енергетичне обладнання

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вчергове розширило перелік української промислової техніки та обладнання, 15% вартості яких компенсує покупцям держава.

Як ідеться в повідомленні Мінекономіки, додано 212 нових позицій, серед них енергетичне обладнання: трансформатори різних моделей, розподільчі шафи, а також ліфти, промислові насосні установки, вагон-цистерни, верстати для лазерного різання металу, фарбувально-сушильні камери, асфальтозмішувальні та бетонозмішувальні установки тощо.

Тепер у переліку 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.

Так, додано 28 позицій – від підприємств, що вже беруть участь у програмі:

20 позицій від ТДВ "Укрліфтсервіс" (Київ);

2 позиції від ТОВ "Укрелектроапарат" (Хмельницька область);

6 позицій від ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька область).

Інші – від 11 нових учасників програми:

ДП "Енергосистеми-Луджер" (Київ);

ТОВ "Машзавод "Техніка" (Київ);

ТОВ "ПолтавВагон" (Полтава);

ТОВ "Араміс" (Черкаси);

ТОВ "Техсервіс Веко і партнер гмбх" (Київ);

ПрАТ "ЗТР" (Запоріжжя);

ПрАТ "Уманський завод Мегомметр" (Черкаська область);

ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" (Полтавська область);

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Полтавська область);

ТОВ "Волинь-Кальвіс" (Волинська область);

ПП "Прагматек" (Волинська область).

"Значна частина нового переліку – це енергетичне обладнання, в якому сьогодні є велика потреба. Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру, а попереду опалювальний сезон. Компенсація 15% вартості зробить цю продукцію доступнішою для покупців, а отже допоможе швидше відновлювати пошкоджені об'єкти", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Програма часткової компенсації 15% вартості діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства вшосте цього року оновило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою.