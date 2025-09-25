Компенсації до 25%: До переліку агротехніки та обладнання додали понад 200 нових найменувань

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства вшосте цього року оновило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою.

Цього разу додано 212 нових найменувань продукції та один завод-виробник, повідомили в Мінекономіки.

Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.

"Розвиток українського машинобудування, зокрема й агро – одна з ключових цілей політики "Зроблено в Україні". Програма компенсації 25% вартості техніки створює додатковий попит на продукцію вітчизняних підприємств, стимулює їх розширювати виробництво та інвестувати в нові розробки. Від початку року перелік зріс майже на 2,5 тис. позицій, до нього долучилися 22 нові виробники", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

До переліку вперше увійшла продукція заводу "Полігон" (Одеса). Також додані нові позиції від підприємств, які вже беруть участь у програмі:

ФОП Томчук Андрій Михайлович (Житомирщина) – 27 нових позицій;

"Завод елеваторного обладнання" (Одещина) – 22 позиції;

"БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (Київщина) – 5 позицій;

"ТМС-Трейдінг" (Черкаси) – 115 позицій.

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарську техніку та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації виробництва від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови).

Як скористатися програмою

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Виробники, які бажають включити свою техніку до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки на офіційну електронну пошту. Заявка подається в електронній формі з використанням електронного підпису або інших засобів ідентифікації, що дозволяють встановити особу керівника або уповноваженої особи.

У серпні стало відомо, що українські аграрії цього року зможуть отримати відшкодування витрат за будівництво або реконструкцію ферм за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". Зокрема, в 2025 році аграріям, які займаються скотарством, компенсують до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об'єктів із переробки побічних продуктів тваринного походження.

Раніше в серпні Мінекономіки вп'яте з початку року оновило перелік техніки та обладнання для АПК українського виробництва, за придбання якої держава компенсує 25% вартості (без ПДВ). Того разу до переліку додали 190 нових позицій і вперше включили хлібопекарське та кондитерське обладнання.