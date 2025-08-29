Аграрії цього року зможуть отримати відшкодування 25% витрат на будівництво ферм. Які умови?

Українські аграрії цього року зможуть отримати відшкодування витрат за будівництво або реконструкцію ферм за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". Зокрема, в 2025 році аграріям, які займаються скотарством, компенсують до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів, об'єктів із переробки побічних продуктів тваринного походження.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відшкодування можна буде отримати за об'єкти, будівництво та/або реконструкція яких розпочалися не раніше 24 лютого 2022 року та які прийняті в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року.

Прийом заявок розпочнеться після оприлюднення у Державному аграрному реєстрі відповідного оголошення та триватиме до 20 жовтня 2025 року.

Розгляд документів відбуватиметься до 5 грудня 2025 року.

Запуск програми компенсації вартості закупленого племінного поголів'я в 2025 році не планується у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування.

У держбюджеті на 2025 рік для підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції передбачені видатки спеціального фонду у обсязі 1 млрд грн. Джерело формування спеціального фонду державного бюджету – надходження 90% орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в рамках проєкту "Земельний банк".

Станом на 27 серпня 2025 року наповнення спеціального фонду становить 168 млн грн. Відповідно для запобігання розпорошенню видатків у 2025 році планується відшкодування сільгоспвиробникам витрат за будівництво або реконструкцію ферм.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки планує запустити з 2026 року нову програму безповоротної підтримки для будівництва овочесховищ.

Також стало відомо, що реєстрації агрокомпаній України в другому кварталі 2025 року залишилися практично на рівні минулого року (490 проти 496). Водночас реєстрація нових фізичних осіб-підприємців у агросфері зросла на 52% (1,5 тис. проти 934).