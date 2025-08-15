Держава компенсуватиме 25% вартості вітчизняного обладнання для пекарів та кондитерів. Які умови?

Мінекономіки вп’яте з початку року оновило Перелік техніки та обладнання для АПК вітчизняного виробництва, за придбання якої держава компенсує 25% вартості (без ПДВ).

Цього разу до переліку додали 190 нових позицій і вперше включили хлібопекарське та кондитерське обладнання, повідомляє пресслужба міністерства.

Зокрема, додано 13 нових категорій обладнання, зокрема:

печі хлібопекарські;

відсадочні машини;

глазурувальні та охолоджувальні лінії;

розстійні шафи.

Також розширили номенклатуру обладнання, внесеного до переліку раніше: з’явилися нові конвеєри, зерносушарки, сепаратори, транспортери тощо.

Після цього оновлення Перелік загалом налічує 13 997 найменувань обладнання та техніки від 160 вітчизняних виробників, уточили у Мінекономіки.

Читайте також: 1000 гривень на гектар: Кабмін встановив субсидію для аграріїв у зоні бойових дій

У міністерстві додали, що за результатами роботи програми за грудень-липень цього року агровиробники придбали 4 284 одиниці української техніки та обладнання на понад 3 млрд грн, а держава вже відшкодувала їм майже 642 млн грн. У 2024 році в межах програми придбали 5 311 одиниць на понад 4,2 млрд грн, компенсація становила близько 877 млн грн.

Для того щоб скористатися пільгами програми потрібно:

обрати техніку з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки;

придбати її та подати заявку через один із 34 уповноважених банків;

бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (умова діє з квітня).

Водночас компенсація 25% надається лише обладнанню з локалізацією не менше 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів, для яких діють спецумови).

Раніше повідомлялось, що у "Дії" з’явилася можливість отримати грант на відновлення бізнесу після обстрілів.