АРМА оголосило про пошук управителя для 25% акцій Крюківського вагонобудівного заводу

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрило прийом пропозицій стосовно управління 25% статутного капіталу ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" – одного з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств України.

Як ідеться в повідомленні АРМА, ця частка належить австрійській компанії Capital Management GmbH та оцінюється більш ніж у 21,5 млн грн.

Актив передано в управління АРМА за рішенням Голосіївського районного суду Києва.

Крюківський вагонобудівний завод, розташований на Полтавщині, має стратегічне значення для транспортної інфраструктури країни. Підприємство виготовляє пасажирські вагони, вантажні вагони та інший залізничний транспорт.

АРМА запрошує потенційних управителів долучитися до попередніх ринкових консультацій та подати свої пропозиції на сайті Агентства.

Пропозиції щодо очікуваних результатів управління приймаються до 15:00 8 жовтня 2025 року.

Як повідомлялося, АРМА в травні цього року вже оголошувало конкурс на пошук управителя для частки у статутному капіталі ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

До того стало відомо, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" стало першим в Україні підприємством, яке отримало право на випуск вантажних вагонів на колію 1435 мм, виконавши вимоги відповідних технічних специфікацій, що діють у країнах Європейського Союзу.