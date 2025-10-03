Податкова отримала оновлені дані про доходи українців на OnlyFans, але засекретила їх
Державна податкова служба України отримала оновлені дані про обсяги заробітків українців на платформі OnlyFans за 2023 рік.
Відповідну податкову інформацію Держподаткова отримала від компанії Fenix International Ltd, яка є власницею OnlyFans, пише ЕП.
Дані надійшли в межах Конвенції між урядами України та Великої Британії про уникнення подвійного оподаткування та Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах.
"Зазначена податкова інформація від компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії отримана 10 березня 2025 року", – повідомили в Податковій.
Водночас там відмовилися надавати інформацію про те, скільки саме українців заробляли на платформі та яким був сукупний отриманий дохід.
Приховування такої інформації, як заявили в Держподатковій, здійснюється в інтересах "національної безпеки України" і шкода від її розголошення "переважає суспільний інтерес в її отриманні".
Нагадаємо, на початку вересня минулого року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.
За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5 тис. громадян України, у 2022 році вони заробили $80 млн.
Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
