Між Саудівською Аравією та Росією виникла суперечка в ОПЕК+ через збільшення видобутку нафти, - Reuters

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ у неділю планують онлайн-зустріч, де обговорять чергове підвищення квот на видобуток з листопада.

Саудівська Аравія лобіює значніше збільшення, а Росія на противагу виступає за значно скромніше, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Так, Москва пропонує збільшити квоти на видобуток лише на 137 тис. барелів на добу, як у жовтні, посилаючись на ризики для цін і обмежені можливості через санкції. Ер-Ріяд натомість пропонує агресивнішу стратегію збільшення квот – на 274 тис, 411 тис. або 548 тис. б/д, маючи резерви для швидкого нарощування та прагнучи відвоювати частку ринку.

На піку максимальні обмеження квот на видобуток нафти у межах угод ОПЕК+ сягали 5,85 млн б/д: 2,2 млн б/д припадали на добровільні скорочення окремих великих гравців, 1,65 млн б/д у восьми членів та ще 2 млн б/д – у всієї групи.

Наразі вісім виробників уже повністю повернули на ринок перший рівень обмежень в обсязі 2,2 млн б/д. З початку жовтня стартувало скасування другого рівня в обсязі1,65 млн б/д шляхом збільшення квот на 137 тис. б/д. За умовами угоди, скорочення на рівні 2 млн б/д для всіх учасників OПEC+ діятиме до кінця 2026 року.

В очікуванні збільшення квот ринок очікує на збільшення пропозиції нафти, після чого еталонний сорт Brent у п’ятницю торгувався близько $64 за барель, що означає зниження цін на понад 7% за тиждень.

