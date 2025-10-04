Україна увійшла до четвірки виробників волоського горіха у світі, – KSE

Україна у 2024-2025 роках посіла четверте місце у світі за виробництвом волоського горіха з урожаєм близько 101 тис. тонн.

Експерти вважають культуру потенційним флагманом аграрної інтеграції з ЄС, у 2023 році експорт оцінювався у $77 млн, повідомляє EastFruit із посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE) "Горіхова промисловість України".

Зазначається, що галузь лише переходить у комерційну площину – понад 95% врожаю забезпечують приватні домогосподарства. Це унікальна для світу модель, протилежна американській із домінуванням великих промислових садів.

Додана вартість формується переробкою – очищені горіхи продаються майже вчетверо дорожче за неочищені. У 2023 році 72% українського експорту припало на ядра, основні ринки збуту – ЄС (58% виторгу) і Туреччина.

Разом з тим сектор зіштовхується з двома базовими обмеженнями – дефіцитом якісного посадкового матеріалу і недостатніми стандартами виробництва та зберігання. Імпортні саджанці з Франції та Молдови часто гірше адаптуються до українських ґрунтів, а помилки сушіння і зберігання призводять до утворення плісняви та токсинів, що блокує глибшу інтеграцію в ЄС.

Раніше повідомлялось, що Україна з початку 2025-2026 маркетингового року, який розпочався 1 липня, станом на 1 жовтня, експортувала 6,56 млн тонн зернових та зернобобових культур, із них у вересні – 2,35 млн тонн.

Для порівняння, за аналогічний період у 2024-2025 маркетинговому році було експортовано 10,3 млн тонн, що на 57% більше поточного рівня.