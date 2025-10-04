Кабмін розблокував експорт сої та ріпаку. Він був заблокований майже місяць

Кабінет Міністрів визначив механізм, який дозволить аграріям експортувати вирощені сою та ріпак без сплати вивізного мита.

Відповідна постанова №1256 від 3 жовтня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, щоб не сплачувати мито, сільськогосподарські товаровиробники, які експортують власно вирощену сільськогосподарську продукцію, мають отримати окремий експертний висновок на кожну партію свої або ріпаку у Торгово-промисловій палаті України або регіональних торгово-промислових палатах.

Своєю чергою Мінекономіки має запровадити моніторинг відповідності інформації, що міститься в експертних висновках, відомостям, що містяться в інформаційно-комунікаційній системі "Державний аграрний реєстр".

Торгово-промисловій палаті України доручено забезпечити ведення обліку виданих експертних висновків.

Як повідомлялось, після запровадження з 4 вересня 10% мита на експорт сої та ріпаку відвантаження олійних культур із портів фактично зупинилися.

Формально експорт можливий для всіх відправників зі сплатою мита, однак судна чекають у портах, оскільки партії змішані та складаються з продукції як товаровиробників, та і з продукції, яку придбали трейдери.

Ключова проблема – відсутність чіткого порядку документального підтвердження походження продукції, вирощеної безпосередньо агровиробниками чи кооперативами, саме такі постачальники відповідно до закону мають бути звільнені від сплати мита.

