БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Будівництво фортифікацій
1 291 13

230 мільйонів за кілометр: Найбільший будівельний підрядник почав ремонт шосе у Києві вартістю 1,3 мільярда

автострада

Комунальна корпорація "Київавтодор" 30 вересня уклала угоду ТОВ "Група Компаній "Автострада" Андрія Шкіля на капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах.

Очікувана вартість закупівлі становила понад 1,4 млрд грн, "Автострада" запропонувала виконати роботи за 1,26 млрд грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro. 

Єдиним конкурентом переможця тендеру була компанія "Автомагістраль-Південь", яка пропонувала виконати роботи за 1,38 млрд грн.

У своїх соцмережах "Автострада"  повідомила, що вже розпочала ремонт шосе. Завершити роботи мають до кінця 2027 року.

Група "Автострада" Максима Шкіля – одна з найбільших дорожно-інфраструктурних компаній в Україні. За часів "Великого будівництва" компанія була найбільшим підрядником "Укравтодору" і займалася переважно ремонтом доріг та мостів. Але під час повномасштабного вторгнення "Автострада" почала отримувати багатомільярдні замовлення на будівництво водогонів, а також метро.

Як повідомлялося, протяжність ділянки, на якій здійснюватимуть капітальний ремонт, становить 5,4 км. У "Київавтодорі" пояснювали необхідність її термінового ремонту тим, що на шосе спостерігаються "значні дефекти дорожнього покриття: напливи й тріщини".

Харківське шосе з’єднує проспекти Соборності та Леоніда Каденюка з проспектом Миколи Бажана. Його побудували у 1967 році, а у 1987-му реконструювали.

Проєктом капремонту передбачений ремонт проїжджої частини і тротуарів, мережі дощової каналізації та зовнішнього освітлення, а також підземних пішохідних переходів з урахуванням принципів безбар’єрності. Так, на пішохідних переходах і велопереїздах занизять бортовий камінь у рівень із проїжджою частиною та влаштують тактильну навігацію. А в підземному пішохідному переході поруч з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України планують облаштувати ліфти.

Крім того, для покращення організації дорожнього руху влаштують нові світлофорні об’єкти, а в місцях, де є така можливість, – додаткові смуги для лівих поворотів.

Автор: 

дороги (1609) Київ (4787) тендер (2246) Київавтодор (164) Prozorro (1825) закупівлі (2755)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
при 300-мільярдному дефіциті фінансування ЗСУ нам надо дороги !!!
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
+4
Ну а ви поки донатьте на дрони... Ну і я звісно теж, і донатити не перестану, але ж... Нема слів! По Харківському шосе спокійно можна їздити! Немає там хоч чогось критичного! Мало того, тепер готуйтесь до ще більших пробок, яких і так вистачає! Хоч би вже Південного моста добудували! А так зовсім все перекриють-перериють!
показати весь коментар
06.10.2025 10:09 Відповісти
+3
ненажерливі зелені покидьки...
показати весь коментар
06.10.2025 10:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ненажерливі зелені покидьки...
показати весь коментар
06.10.2025 10:04 Відповісти
математика:
Виходить що 5 000 доларів метр цієї дороги! І це ж не будівництво у полі це реконструкція!
Береш будь-яку дорогу, рахуєш автомобілі що їздять і акциз на паливо...
У мене вийшло що кожну дорогу в Україні можна будувати заново кожні 1... 8 років залежно від інтенсивності руху. Ціна траси подібно житомирської десь мільйон за кілометр, з мостами і стовбами. Середньо світова. А от у нас 5!!
показати весь коментар
06.10.2025 10:49 Відповісти
виходить що Кличко зелений?
показати весь коментар
06.10.2025 11:06 Відповісти
Ну а ви поки донатьте на дрони... Ну і я звісно теж, і донатити не перестану, але ж... Нема слів! По Харківському шосе спокійно можна їздити! Немає там хоч чогось критичного! Мало того, тепер готуйтесь до ще більших пробок, яких і так вистачає! Хоч би вже Південного моста добудували! А так зовсім все перекриють-перериють!
показати весь коментар
06.10.2025 10:09 Відповісти
и непременно пол дороги выкинуть под общественный транспорт, велосипедистов и обязательно тысячи парковочных столбов, что б же ж ни одна эта падла на широчайший тротуар не смогла заехать, все ремонты для киян в пробках, которые и оплачивают содержание дорог, автомобили для этого и созданы!!!
Но с вами гниды никто об этом не договаривался ???
показати весь коментар
06.10.2025 10:17 Відповісти
при 300-мільярдному дефіциті фінансування ЗСУ нам надо дороги !!!
показати весь коментар
06.10.2025 10:22 Відповісти
За комуністів цілком правильно будувались дороги. З запасом. А зараз те що збудували совки ламають переробляють так що їздити стає неможливо. Той стандарт звуження полос, то біда.... Які прекрасні житлові райони будувались за Сталіна і Хрущова, навіть брежнівська Оболонь там досі немає пробок! А як тільки туди починають влазити ******* забудовники зразу настає біда.
показати весь коментар
06.10.2025 10:41 Відповісти
А на прикінці 2027 року шосе буде перейменоване у "Золоте".
показати весь коментар
06.10.2025 10:30 Відповісти
Мабуть на війну списати легше вночі ху...лостан руйнує в ночі, а вдень жлоби заробляють. Я би ще зрозумів що у Київа гроші зайві, однако Кличко плакав що дерьмака команда останні відбирає. Без поліпшення дорог ми проживемо, а без захисту ні. В війну треба кожну копійку фронту віддавати, а в мирний час будувати
показати весь коментар
06.10.2025 10:39 Відповісти
Тільки те що в нас відбувається воно не війна. Це гібрид якийсь. І я бачу що з обох боків на поточний момент процес важливіше за результат тобто перемога нікого не цікавить. Ні наших ні їхніх.
показати весь коментар
06.10.2025 10:43 Відповісти
всім дописувачам раджу відслідковувати через ФБ дописи Юрія Ніколова щоб розуміти чия це "заслуга", а не верещати про ненависний колір
показати весь коментар
06.10.2025 11:08 Відповісти
Віталія Володимировича звісно! А що ви хочете? Останній раз князює!
показати весь коментар
06.10.2025 11:16 Відповісти
Красунчики! Коли вже тюрма перестане плакати по таких покидьках?
показати весь коментар
06.10.2025 11:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 