Світові ціни на нафту зросли після меншого за очікування збільшення квот ОПЕК+, – Reuters

Ціни на нафту зростають після того, як вісім країн ОПЕК+ погодили скромніше, ніж очікувалося, збільшення квот на видобуток на листопад.

У понеділок вранці ф’ючерси на нафту еталонного сорту Brent зросли на $0,67 – до $65,20 за барель, на американську WTI – на $0,66, до $61,54, повідомляє Reuters.

"Стрибок цін зумовлений передусім нижчим за очікування рішенням ОПЕК+ (щодо збільшення квот на видобуток, – ред.) на наступний місяць, оскільки група прагне пом’якшити недавнє падіння ринку", – сказала незалежна аналітикиня Тіна Тенг.

У неділю ОПЕК+ вирішила збільшити квоти на видобуток у листопаді лише на 137 тис. барелів на добу (б/д) – стільки ж, як у жовтні – на тлі побоювань надлишку пропозиції. До засідання джерела повідомляли, що Росія виступала за підвищення на 137 тис. б/д, хоча Саудівська Аравія віддавала перевагу у 2-4 рази більшому підвищенню квот для швидшого відновлення частки ринку.

Також зазначається, що найближчим часом сезон ремонтів НПЗ на Близькому Сході може вплинути на баланс.

"Більш інтенсивні, ніж зазвичай, простої НПЗ у четвертому кварталі залишать більше сирої нафти для відвантаження, що підтримуватиме високі обсяги експорту", – зазначили в Sentosa Shipbrokers.

Водночас зупинки переробників в інших регіонах також здатні обмежити закупівлі.

Оцінки попиту залишаються млявими, що стримує ралі.

"За відсутності нових драйверів та на тлі зростання невизначеності щодо попиту ціни на нафту, ймовірно, залишаться обмеженими, попри менше, ніж боялися, підвищення видобутку ОПЕК+", – сказала Пріянка Сачдєва, старша ринкова аналітикиня Phillip Nova.

За оцінкою BMI, розгортання сезонних ремонтів може створити помітний профіцит і спровокувати хвилю продажів.

Раніше повідомлялось, що вісім країн–учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ у неділю планують онлайн–зустріч, де обговорять чергове підвищення квот на видобуток з листопада.

Саудівська Аравія лобіює значніше збільшення, а Росія на противагу виступає за значно скромніше.