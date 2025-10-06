Перший фінтех "єдиноріг" в Україні: Власник monobank залучив інвестиції оцінкою понад $1 мільярд

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголосив про інвестицію в IT-холдинг Fintech-IT Group – розробника екосистеми mono.

Оцінка компанії склала понад $1 млрд, повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

Зазначається, що UMAEF є корпорацією штату Делавер під наглядом Держдепартаменту США та очолює консорціум американських приватних інвесторів. Представник фонду увійде до ради директорів Fintech-IT Group.

"Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.vеntures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня", – прокоментувала Ярослава З. Джонсон, президентка та головна виконавча директорка UMAEF.

Читайте також: У Нацбанку побачили передумови для побудови локального ринку капіталу в Україні

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та інші. Холдинг постачає програмне забезпечення для "УніверсалБанку" в межах проєкту monobank, який станом на сьогодні обслуговує 9,97 млн клієнтів. Оцінка понад $1 млрд відповідає критерію "єдинорога" для приватних стартапів.

Кому належить monobank

ТОВ "Фінтех бенд" розвиває популярний в Україні банківський продукт monobank, який працює на базі ліцензії "Універсал Банку" Сергія Тігіпка.

За даними у системі YouControl, власниками ТОВ "Фінтех Бенд" до квітня 2025 року були колишні топменеджери "Приватбанку" Михайло Рогальський і Олег Гороховський (кожному належало по 31,96% капіталу), Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%), а також кіпрські компанії "Нісетс Лімітед" (14%) та "Крестлайн Лімітед" (0,08%).

У квітні цього року частки в компанії переоформили на кіпрську Crestline Limited, яку зареєстрували у серпні 2024 року. Після цього частки Гороховського і Рогальського у ТОВ "Фінтех Бенд" зменшилися до 0,0081% у кожного. Водночас частка Crestline Limited збільшилася з 0,08% до 63,98%. Частки інших акціонерів не змінилися.

Водночас бенефіціарами "Фінтех Бенду" вказані Гороховський та Рогальський, кожен з них контролює напряму по 31,96% в компанії та по 5,24% – опосередковано. Це дозволяє стверджувати, що вони контролюють Crestline Limited в рівних частинах.

Раніше серед власників ТОВ "Фінтех Бенд" також були ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, його син Дмитро Дубілет, а також інші топменеджери "Привату" Володимир Яценко та Людмила Шмальченко.

Дмитро Дубілет продав свою частку у 2019 році після того, як що став членом уряду Олексія Гончарука, де пропрацював до березня 2020 року. Решта колишніх співвласників проєкту вийшли з його складу або переоформили свої частки на інших осіб незадовго до або після повідомлення їм про підозру у кримінальних справах, пов'язаних із розкраданням коштів "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського.