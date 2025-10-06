У Нацбанку побачили передумови для побудови локального ринку капіталу в Україні

В Україні наявні передумови для розбудови локального ринку капіталу та його якісної інтеграції у міжнародні фінанси.

Але для цього потрібні скоординовані експертні та політичні зусилля, заявив начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (НБУ) Андрій Супрун, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі база інвесторів значно ширша, ніж 5-10 років тому. Як приклад він навів успішне залучення іноземних коштів до ОВДП завдяки "лінку" з Clearstream, який відкрив доступ до мільярдів валютних ресурсів.

Другим джерелом став роздрібний інвестор: за час війни кількість власників ОВДП серед фізичних осіб зросла з кількох тисяч до 200 тисяч. Розвиток інфраструктури та мобільних застосунків, на думку НБУ, створює підґрунтя для подальшої диверсифікації інвестицій за наявності інвестиційних рахунків.

Щодо розширення лінійки інструментів для інвестування НБУ вбачає наступним кроком корпоративні та муніципальні облігації. Щоб зробити їх привабливими й ліквідними для іноземних інвесторів, ідеться про випуски з покриттям та міжнародними гарантіями, які зараз активно обговорюються з партнерами.

Водночас посадовець не погодився з тезою, що лібералізація валютних обмежень зруйнує внутрішній ринок. За його словами, досвід "лінку" з Clearstream показав протилежне – одночасний імпульс отримали і внутрішній, і зовнішній сегменти.

У НБУ підкреслюють, що розвиток внутрішнього ринку та вихід на зовнішні – паралельні й взаємопов’язані процеси. Регулятор виступає за поступове пом’якшення валютних обмежень, розширення доступу іноземних інвестицій і одночасне нарощування місцевого інструментарію.

Раніше повідомлялось, що Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для малого бізнесу та українців за кордоном.

Зокрема, Національний банк дозволив операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.