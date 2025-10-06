В Україні фіксують менше випадків рейдерства: Від початку року відкрили на 36% менше справ, ніж торік. ІНФОГРАФІКА

За січень-серпень 2025 року в Україні зафіксовано лише 168 кримінальних проваджень щодо рейдерства, що на 36% менше, ніж за той самий період 2024-го.

Переважна частина стосується підроблення документів: 134 справи, або 80% від загальної кількості, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Також зазначається, що офіс протидії рейдерству за цей час розглянув 830 скарг, що на 40% менше у річному вимірі. Підозру вручено у 62 справах, до суду скеровано 53 провадження – 40% від відкритих.

За протидію законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) зареєстровано 23 провадження, що на 42% менше, ніж торік, але жодній особі не оголошено підозру і жодну справу не передано до суду. За протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2) відкрито 11 справ – більш ніж удвічі менше, ніж торік. Підозру оголошено лише в одному випадку, до суду справ не надходило.

Більшість звернень до Офісу протидії рейдерству стосувалися нерухомості – 676 скарг, або 81%, ще 154 – пов’язані з бізнесом. Скарг на незаконне заволодіння нерухомістю поменшало на 43%, щодо бізнесу – на 15%. Цього року половину скарг подали громадяни – 411, від компаній надійшло 232 звернення (28%), від органів місцевого самоврядування – 162 (20%); решта – від держорганів і суб’єктів реєстрації.

У 818 із 830 випадків скарги розглядали колегіально: 247 задоволено (30%), 243 відхилено (30%), 328 залишено без розгляду (40%). Окремо 10 бізнес-скарг і 2 щодо нерухомості задоволено одноособовими рішеннями.

Раніше повідомлялось, що згідно опитування "Опендатабот", понад чверть опитаних ФОПів планує закритися найближчим часом. Більше половини з тих, хто планує закриття – а саме 62% – вирішили закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.