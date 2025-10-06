У Києві відновило роботу відділення Інституту кардіології, яке постраждало від російського обстрілу
Одне із відділень Київського Інституту кардіології, яке зазнало значних пошкоджень внаслідок російського удару в ніч на неділю 28 вересня, відновило роботу.
Відтепер електрофізіологічна лабораторія медзакладу з рентген-операційною працює повноцінно, повідомляє пресслужба "ПриватБанку", який надав фінансову підтримку для відновлення відділення.
Завдяки благодійним пожертвам клієнтів банку вдалося надати допомогу на загальну суму 2,9 мільйона гривень. З них 2,5 млн надав банк і ще майже 400 тисяч задонатили клієнти банку.
За ці кошти вдалося закупити хірургічний стіл, світильник хірургічний, паровий стерилізатор та 5 хірургічних аспіраторів, що значно покращить відновлення роботи хірургічного відділення.
"Для нас було дуже важливо максимально оперативно визначити першочергові потреби й закупити те обладнання, яке допоможе закладу у найшвидші терміни відновити повноцінну роботу і продовжити рятувати пацієнтів", – зауважила керівниця зі зв’язків із громадськістю та комунікацій "ПриватБанку" Олеся Жулинська.
Своєю чергою завідувач електрофізичної лабораторії з рентген-операційною Сергій Лизогуб додав, що медики не припиняли роботу, але через пошкодження кількох поверхів і лабораторії проводити операції повноцінно було складно.
"Завдяки підтримці ПриватБанку і сотень небайдужих українців, ми повністю відновили хірургічне відділення і тепер надаємо повний спектр послуг, який надавали і до російського обстрілу. Щорічно ми надаємо допомогу до 7000 тисяч пацієнтів, і нам було критично важливо не позбавляти їх цієї можливості", – додав Лизогуб.
Як повідомлялося, 29 вересня "ПриватБанк" повідомив, що виділяє 2,5 млн грн на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска в Києві.
Внаслідок російської комбінованої атаки будівля медзакладу була пошкоджена на рівні 3–5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали, одна працівниця закладу та один пацієнт загинули.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль