"Приватбанк" виділив 2,5 мільйона на відновлення Київського Інституту кардіології

Державний "ПриватБанк" виділяє 2,5 мільйона гривень на відновлення пошкодженої медичної техніки Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска в Києві, який зазнав руйнувань внаслідок ракетного обстрілу російськими військами в неділю, 28 вересня.

Підтримка від "ПриватБанку" та його благодійного фонду "Допомагати просто" має допомогти Інституту якнайшвидше відновити роботу, повідомляє пресслужба фінустанови.

Голова правління банку Мікаель Бьокнерт зазначив, що підтримка лікарень та госпіталів під час війни є соціальним пріоритетом для "ПриватБанку".

"Вже з перших годин після трагедії ми були на зв’язку з Інститутом, щоб дізнатися, чим можемо допомогти. На жаль, внаслідок удару є людські втрати, ми всі разом з вами розділяємо біль родин та колективу легендарного інституту", – додав він.

"ПриватБанк" також запрошує всіх українців долучитися до підтримки медикам через благодійну програму "Невідкладний донат. Допомога шпиталям та медзакладам України". У межах цієї програми уже більше 50 медзакладів по всій Україні отримали допомогу на загальну суму 147 млн грн.