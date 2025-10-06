Росія перезапустила свою систему криптоплатежів після санкцій США

Організатори російської системи криптоплатежів навчилися швидко оговтуватися від санкційних ударів США і майже одразу відновлювати транскордонні операції. Так, тільки в середині серпня більше 80% токенів А7А5 було знищено в результаті включення до чорного списку криптобіржі Grinex, але вони були швидко відтворені та знову пущені в обіг.

Як пише The Moscow Times, криптовалюта A7A5, яку творці називають першим стейблкойном, прив'язаним до рубля, торгувалася на біржі Grinex у Киргизстані, яка, свєю чергою, була створена після розгрому владою США на початку цього року московської криптобіржі Garantex.

Після того, як США в серпні внесли Grinex до списку санкцій, адміністратори A7A5 видалили вміст двох пов'язаних із нею гаманців, де зберігалося 33,8 млрд токенів на $405 млн, або більше 80% від загальної кількості A7A5 в обігу.

Проте в наступні дні токени на ту саму суму були створені в новому гаманці, що фактично "очистило" їх, оскільки зв'язок із видаленою криптовалютою було розірвано. З того часу через цей гаманець було проведено транзакції на $6,1 млрд, з'ясувало видання Financial Times.

Минулого тижня A7A5 отримала у Росії офіційний статус цифрового фінансового активу.

Автори системи платежів А7, в якій вона використовується, – молдовський проросійський політик Ілан Шор (51%) і російський "Промсвязьбанк", що знаходиться під жорсткими західними санкціями за фінансування військово-промислового комплексу Росії (49%) – називають криптовалюту першим стейблкойном, прив'язаним до рубля.

Операції з токенами із нового гаманця проводяться так само, як і з попередніми. Чат-бот A7A5 пропонує підтримку клієнтів "по буднях з 10 ранку до 8 вечора за московським часом", пік активності припадає на 10-12 годин дня, перекази здійснюють 11 контрагентів. Чат-бот також повідомляє, що придбати токени за гроші можна в офісі Grinex, розташованому на 14 поверсі вежі "Федерація" в "Москва-Сіті", – там само, де розташовувався офіс Garantex.

A7A5 і Grinex були зареєстровані в "дружньому" Росії Киргизстані після того, як Tether, емітент найпопулярнішого із прив'язаних до долара США стейблкойнів USDT, заморозив токени на $28 млн, що зберігалися в гаманцях, пов'язаних із Garantex.

Російську криптовалюту можна було обміняти на Garantex на USDT. Західна компанія без вагань ліквідувала пов'язані з підсанкціонованими особами токени, тому організатори платіжної криптосистеми перевели операції до Киргизстану та успішно перезапустили їх після нових санкцій.

У вересні голова "Промсвязьбанку" Пьотр Фрадков повідомив президенту РФ Владіміру Путіну, що на базі А7 створюється система міжнародних розрахунків. А7 також отримала значні кошти на розвиток від ВЕБ.

Загалом, A7 зараз може забезпечувати дуже істотну частину російських транскордонних платежів, розповіли FT два фінансові фахівці, які працюють на цьому ринку.

"A7 значною мірою фінансується за рахунок кредитів російських державних інститутів і розширюється швидкими темпами", а погіршення економічної ситуації в Росії, швидше за все, підвищить "політичну значущість" системи в забезпеченні експортних поставок, йдеться в звіті лондонського Центру інформаційної стійкості.

Як повідомлялося, в середині серпня цього року США внесли до санкційного списку (SDN List) компанію А7, створену за участю російського банку "Промсвязьбанк", яка займалася організацією міжнародних розрахунків в обхід запроваджених проти Росії санкцій.

Раніше Міністерство юстиції США оголосило, що 6 березня правоохоронні органи країни разом з Німеччиною і Фінляндією зруйнували онлайн-інфраструктуру Garantex, оскільки вона підозрюється в порушенні санкцій і відмиванні злочинних доходів.

Того ж дня американська компанія Tether заблокувала гаманці Garantex у криптовалюті USDT на суму понад 2,5 млрд руб. (майже $28 млн).

У березні 2024 року агентство Bloomberg повідомляло, що США та Велика Британія перевіряють понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську криптобіржу Garantex.