Мінкульт за 155 мільйонів замовив створення кіно й серіалів про військових. ТОП-5 фільмів

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" Міністерства культури в липні-вересні підписало 43 договори стосовно послуг із виробництва відеоінформаційної продукції про українських військових на загальну суму 144,8 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, цього року створять низку документальних чи художніх фільмів і серіалів про українських військових. Закупівлі провели без торгів, бо саме ці компанії, підприємці або громадські організації стали переможцями мистецького конкурсу з виробництва відеоінформаційної продукції, присвяченої висвітленню героїзму та професіоналізму військовослужбовців сил оборони й безпеки України у протистоянні з ворогом під час російсько-української війни.

Два найбільші замовлення на суму 21,11 млн грн узяло ТОВ "Основа фільм продакшн" директорки Тетяни Куц і Вікторії Горенштейн, які також є власницями ТОВ "Агентство №1".

Зокрема компанія за 10,74 млн грн створить художній серіал "24"із чотирьох серій по 45 хвилин. Це повинна бути хроніка подій у Керченській протоці 2019 року та юридична драма про міжнародні процеси під час тих подій, коли 24 українські моряки, виконуючи завдання свого керівництва щодо проходження трьох суден по нейтральним водам в Чорному морі, потрапляють в полон РФ та опиняються в тюрмі. Серіал має завершуватись епілогом про те, як склалася доля моряків після повернення додому та чи завершилась для них ця історія.

Ще 10,37 млн грн компанія отримає за художній серіал "МАМА. В полум'ї війни" на чотири серії по 45-47 хвилин. Він зображуватиме матір, яка рятує інших і водночас переживає за свого сина, якого війна покликала знову. В описі сказано: "При цьому твір має розповідати історію подвигу головного героя, сина, ветерана, інваліда війни, який всупереч усьому знаходить у собі сили повернутися в стрій і стати героєм нової епохи воїном технологічного фронту, оператором дронів, командиром аеророзвідки, людиною, яка змінює хід війни".

У переліку проєктів на сайті компанії є телесеріали "Мама", "Мама 2", "Хазяїн", "Хазяїн 2" і "Ботоферма", а також художній фільм "Юрик" про Маріуполь.

У 2020 році Тетяна Куц балотувалася до Київради від проросійської партії "Наш край", однак не пройшла. За даними проєкту "ПолітХаб", раніше Куц була гендиректоркою гумористичного шоу "Дизель Студіо", а перед тим працювала на телеканалі "1+1" на різних посадах.

На третьому місці опинилась угода на 8,48 млн грн із ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент", яким володіє ТОВ "Тобакко Шоп" Юлії Кондратенко. Компанія відома фільмом "Бабин Яр" Сергія Лозниці".

У переліку проєктів на сайті також є "Кава з кардамоном", "Еґреґор", "11 дітей із Моршина", "Коли падають дерева", "Жінка на війні", "DZIDZIO Контрабас" тощо.

Компанія зніме художній фільм "Родина" на 90 хвилин про тил, який тримає, і про людей, які не носять форми на початку цієї стрічки, але не меншою мірою беруть участь у великій війні. Мовляв, "героїзм персонажів присутній у звичайних рішеннях, а саме: повернутись, підтримати, пробачити, залишитись, захистити". Фільм покаже, "як війна формує хребет нації, і як аморфні, паразитуючі на державі люди, які роками уникали відповідальності, раптом починають тримати лінію, і не лише на фронті, а у родині, у дружбі, в любові".

ТОВ "Кінокомпанія 2016" Юлії Радостіної та Євгенія Д'яченка за 5,3 млн грн зніме документальний фільм "Відлуння війни" на 60 хвилин. Це ігровий кінематографічний альманах із п'яти фільмів молодих українських режисерів, об'єднаних спільною темою впливу війни на цивільне життя. Твір відображатиме "роботи режисерів як голоси нового покоління, що з глибокою чуттєвістю й авторською сміливістю досліджують війну не на передовій, а в душах тих, хто чекає, любить, втрачає".

Компанія зняла казку "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" за сценарієм Сашка Лірника і військову драму "Обмін".

Крім того, ТОВ "Атасов фільм тревел" директорки Тетяни Сучкової-Ладік отримає 4,78 млн грн за документальний серіал "На захисті свободи" із трьох серій по 25 хвилин. Він повинен створений на перетині документалістики, свідчення, особистого переживання й дослідження. Серіал має поєднувати реальні зйомки з фронту, емоційні інтерв'ю та сучасну візуальну мову, "фіксувати живу історію сучасної України крізь призму війни, гідності та незламного людського духу". Кожна серія – це окрема історія, але вони пов'язані спільною темою, де "свобода виглядає як реальний досвід, що проявляється у тілі, слові й дусі".

