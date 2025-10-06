У Києві вже облаштували понад 1000 пунктів незламності. Як їх знайти?
У Києві станом на 3 жовтня облаштовані та функціонують 1037 пунктів незламності, з яких 735 підпорядковані Київській міській військовій адміністрації.
Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації, передає Укрінформ.
Як зазначається, ще 22 пункти повністю готові до відкриття у разі потреби.
Пункти незламності обладнані генераторами, автономним опаленням, засобами зв'язку, аптечками, запасами води та продуктів, а також меблями та іншими ресурсами для комфортного перебування.
Відвідувачі можуть отримати інформацію про пункти через мобільний додаток "Київ Цифровий", який працює навіть офлайн.
Цього року пункти відвідали 3 626 осіб. Районні адміністрації та балансоутримувачі забезпечують їх готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 року та підтримку на належному рівні.
Як повідомлялося, наприкінці минулого року в застосунку "Дія" оновили мапу пунктів незламності та додали нову функцію, за допомогою якої можна знайти банки, які працюють під час відключень електроенергії.
