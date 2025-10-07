Доходи українських мобільних операторів зросли на понад 7 мільярдів за пів року, – НКЕК. ІНФОГРАФІКА

Українські мобільні оператори у першому півріччі 2025 року збільшили доходи від мобільного зв’язку до 38,9 млрд грн, що на 7,1 млрд грн, або на 22,6%, більше, ніж за аналогічний період минуло го року. р/р – .

Про це свідчать дані Національної комісії, що регулює сфери електронних комунікацій (НКЕК), передає Liga.net.

Зазначається, що порівняно першим півріччям 2024 року, структура доходів змістилася у бік дата-послуг (68,3% проти 67,1%). Частка голосової телефонії скоротилася на 0,4 в.п. – до 11%.

Суттєво зріс ARPU – середньомісячний дохід від одного абонента – до 135,6 грн/місяць (+28,6% р/р). Водночас загальна кількість SIM-карт зменшилася на 1,6 млн – до 47,9 млн.

При цьому кількість карток з доступом до інтернету скоротилася на 400 тис. – до 35,4 млн, тоді як 4G-карт побільшало до 30,5 млн (+800 тис.), хоч це зростання і повільніше, ніж у 2024 році (+3,1 млн).

Загальні доходи від усіх послуг електронної комунікації (мобільний і фіксований голос, фіксований інтернет, доступ до інфраструктури) становили 60,9 млрд грн, що на 17,9% більше р/р. Доходи від фіксованого інтернету зросли на 3% – до 12,1 млрд грн, за одночасного зменшення точок приєднання до 8,4 млн (-0,5%).

