БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бронювання працівників мобільних операторів та провайдерів
246 8

Доходи українських мобільних операторів зросли на понад 7 мільярдів за пів року, – НКЕК. ІНФОГРАФІКА

мобільні,оператори

Українські мобільні оператори у першому півріччі 2025 року збільшили доходи від мобільного зв’язку до 38,9 млрд грн, що на 7,1 млрд грн, або на 22,6%, більше, ніж за аналогічний період минуло го року.  р/р – .

Про це свідчать дані Національної комісії, що регулює сфери електронних комунікацій (НКЕК), передає  Liga.net.

Зазначається, що порівняно першим півріччям 2024 року, структура доходів змістилася у бік дата-послуг (68,3% проти 67,1%). Частка голосової телефонії скоротилася на 0,4 в.п. – до 11%.

мобільні

Суттєво зріс ARPU – середньомісячний дохід від одного абонента – до 135,6 грн/місяць (+28,6% р/р). Водночас загальна кількість SIM-карт зменшилася на 1,6 млн – до 47,9 млн.

При цьому кількість карток з доступом до інтернету скоротилася на 400 тис. – до 35,4 млн, тоді як 4G-карт побільшало до 30,5 млн (+800 тис.), хоч це зростання і повільніше, ніж у 2024 році (+3,1 млн).

Читайте також: Тестування 5G в Україні розпочнеться вже в цьому році: у Мінцифри підтвердили плани

Загальні доходи від усіх послуг електронної комунікації (мобільний і фіксований голос, фіксований інтернет, доступ до інфраструктури) становили 60,9 млрд грн, що на 17,9% більше р/р. Доходи від фіксованого інтернету зросли на 3% – до 12,1 млрд грн, за одночасного зменшення точок приєднання до 8,4 млн (-0,5%).

Раніше повідомлялось, що згідно опитування НБУ, бізнес в Україні у вересні цього року відновив позитивні оцінки результатів власної економічної діяльності.

Поліпшенню настроїв сприяли стійкий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, уповільнення темпів інфляції та стійка ситуація на валютному ринку.

Автор: 

бізнес (1316) доходи (506) мобільний зв’язок (828) зростання (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, Київстар хоче ще тариХВи піднімати...
показати весь коментар
07.10.2025 11:36 Відповісти
так ці тварі вже взагалі зажрались, раніше, коли не поповниш, то вони просто зменшували швидкість, а зараз - просто відрубають тобі мобільні дані, обмежують звязок. і це все в умовах воєнного стану.
показати весь коментар
07.10.2025 11:44 Відповісти
ну що ви сплачувати послугу треба
ви ж бачите розцінки як в Німеччині то й працівники водафону отримують зп як в Німеччині
а якщо зп менші то куди виводять 90% ВВП і хто головний виводщик на букву п
показати весь коментар
07.10.2025 11:57 Відповісти
Ну и чем у нас тогда занимаются антимонопольный комитет и комиссия регулирования связи? Сидят на подсосе у операторов?
показати весь коментар
07.10.2025 11:47 Відповісти
Геноцид
ціни як у ЄС а зп і пенісії тіки на мотузку
показати весь коментар
07.10.2025 11:55 Відповісти
Так Київстар знову піднімає тарифи на деякі пакети, чому ж тоді і прибутки не будуть рости у ненажерливих!
показати весь коментар
07.10.2025 12:00 Відповісти
Торгівельні мережі богатіють, доходи операторів зростають, тільки пенсіонерам вже на хліб немає грошей. Геноцід! Падлюки все ні як нажертись не можети.
..
показати весь коментар
07.10.2025 12:10 Відповісти
киевстаровские гниды на какой то хер всем и мужчинам всунули роуминг за границей и безлим интернета. И подняли тарифы без моего согласия, всё как зелёные делают
показати весь коментар
07.10.2025 12:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 