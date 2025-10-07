Доходи місцевих бюджетів зросли від початку року на 47 мільярдів. Яких податків збирають найбільше?

За підсумками січня-вересня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 мільярда гривень, що 47,4 млрд грн, або на 15,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух.

За її словами, основними джерелами надходжень до місцевих бюджетів залишаються:

податок на доходи фізосіб – 214,1 млрд грн (+16,9% р/р);

єдиний податок – 55,9 млрд грн (+11,4%);

податок на прибуток – 21 млрд грн (+5%);

податок на майно – 43,3 млрд грн (+16,2%).

Серед менших статей швидше зростали надходження від частини акцизу із вітчизняних підакцизних товарів – 1,6 млрд грн (+38,3%), екологічного податку – 1,2 млрд грн (+11,1%), туристичного збору – 0,2 млрд грн (+35,7%), збору за паркування – 0,16 млрд грн (+24,2%).

