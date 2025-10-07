Kernel Веревського відзвітував про збільшення прибутку на 42%

Агропромисловий холдинг Kernel Андрія Веревського у 2025 фінансовому році (липень 2024 - червень 2025 року) отримав $238 млн чистого прибутку, що на 42% більше, ніж у попередньому році ($168 млн).

Про це йдеться у звіті Kernel Holding S.A. за рік, що закінчився 30 червня, повідомляє українська редакція Forbes.

Зокрема, виторг Kernel за звітний рік збільшився на 15% – до $4,12 млрд. Показник ЕBITDA зріс на 22% – до $466 млн.

Водночас чистий борг компанії зменшився майже вдвічі – з $281 млн до $143 млн. Разом із тим, інвестиції знизилися до $73 млн.

"Стабільність експортного коридору Чорного моря мала вирішальне значення для наших результатів. Нам пощастило, що наші активи були врятовані від пошкоджень", – зазначив у звіті власник та голова ради директорів компанії Андрій Веревський.

При цьому показник EBITDA сегменту переробки олійних культур впав на 34% – до $148 млн.

"Це було прямим наслідком погіршення рентабельності переробки, зумовленого 20% падінням врожаю соняшника в Україні до 11,8 млн тонн", – повідомив у звіті Веревський.

Через дефіцит соняшника Kernel уперше почав переробляти сою та ріпак. Завантаження заводів при цьому залишилось на рівні 87%.

У підсумку продажі рослинної олії зменшились на 5% – до 1,4 млн тонн. Частка холдингу в українському експорті соняшникової олії залишилась на рівні 27%, у світовому – 10%.

Показник EBITDA сегменту інфраструктури та трейдингу зріс на 7% – до $218 млн. Причина – гарні результати торгового бізнесу Avere. Так, Kernel перевантажив на 36% більше збіжжя, – рекордні 9,1 млн тонн.

Показник EBITDA у сільському господарстві зріс на 8% – до $184 млн, передусім завдяки високим світовим цінам на зерно та олійні, а також та зниженню середніх операційних витрат на гектар на 13% завдяки сухості врожаю.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року "Кернел" повністю погасив п'ятирічні єврооблігації на $300 мільйонів зі ставкою 6,5% річних.

Нагадаємо, за підсумками 2024 фінансового року (липень 2023 - червень 2024 року) чистий прибуток агрохолдингу зменшився до $168 млн.

За підсумками роботи у 2023 фінансовому році "Кернел" отримав $299 млн чистого прибутку після збитку на $41 млн у попередньому році.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

В останні роки Namsen Limited Веревського шляхом проведення додаткової емісії акцій "Кернела" сконцентрувала 94,37% від усіх голосів і намагається примусово викупити акції міноритарних акціонерів та піти з Варшавської біржі.

У березні 2024 року виключення акцій агрохолдингу з Варшавської фондової біржі призупинили до завершення судового розгляду Окружним судом Люксембургу позову міноритаріїв, які оскаржують делістинг.