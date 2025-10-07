Ціни на золото вперше перевищили $4 000 за унцію на тлі шатдауну у США та кризи в Франції

Золото продовжує торгуватись близько $4 000 за унцію, на тлі на тлі шатдауну уряду США і політичної кризи у Франції, що додали невизначеності на фінринках.

Напередодні золото піднімалося до $3 977,44 за унцію після зростання на 1,9%, повідомляє Bloomberg.

За даними біржі Comex, у вівторок ціни на золото вперше ненадовго перевищили позначку $4 000 за унцію, але наразі скоригувалися до $3 979.

Напередодні Себастьєн Лекорню подав у відставку з посади прем’єра Франції після провалу домовленостей щодо бюджету. Ринки також реагують на майже певне прем’єрство Санае Такаіті в Японії.

"Комбінація роздрібних (особливо в Європі та Японії) та інституційних інвестиційних потоків підживила останній стрибок", – зазначила Нікі Шилз, глава досліджень і стратегії з металів у MKS PAMP SA.

Політика США теж сприяє зростанню цін. За рік золото подорожчало на близько 50% на тлі кроків президента Дональда Трампа у торгівлі та геополітиці, а також зростання попиту з боку центробанків і золотих ETF. Зниження ставки ФРС і очікування подальших кроків в цьому напрямку теж допомогли цінам.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Також зазначається, що Народний банк Китаю у вересні продовжив купувати золото 11-й місяць поспіль на тлі нових максимумів.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на грудень 2026 року до $4 900 за унцію з $4 300, посилаючись на припливи в ETF і покупки центробанків.

"Я б радив інвестувати у золото – попри високу ціну – як хедж проти долара та на випадок нових шоків… рівень близько 5% у портфелі є розумним", – сказав Девід Чао, глобальний стратег ринків в Invesco Asset Management.

Раніше повідомлялось, що ціни на золото та біткоїн оновили історичні рекорди.

На тлі політичної невизначеності та підвищення боргового навантаження основні валюти зазнають все більшого тиску, що змушує інвесторів шукати альтернативи.