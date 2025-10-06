Ціни на золото та біткоїн оновили історичні рекорди, – Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Зростання фіскальних ризиків у провідних економіках підтримує переорієнтацію інвесторів у біткоїн, золото та срібло.

Так, ціни на золото зросли до чергового рекорду – до $3932,02 за унцію і наближаються до психологічної позначки $4000 доларів за унцію на тлі затягування припинення роботи федерального уряду США, повідомляє Bloomberg.

Біткойн встановив черговий історичний максимум за вихідні, піднявшись до $125,69 тис. за монету рано вранці в неділю в Нью-Йорку, побивши свій попередній рекорд, встановлений 14 серпня. Цього року біткойн зріс більш ніж на 30%, і деякі інвестори очікують його подальшого зростання.

На тлі політичної невизначеності та підвищення боргового навантаження основні валюти зазнають все більшого тиску, що змушує інвесторів шукати альтернативи, повідомляє Bloomberg.

Єна послабшала на 1,6% до долара після того, як Санае Такаіті готується очолити уряд Японії, що знизило вірогідність швидкого підвищення ставки Банком Японії. Долар залишається під тиском на тлі тривалого шатдауну уряду США. Євро знизився на 0,1% до долара на фоні політичної невизначеності у Франції.

Індикатор Bloomberg долара США додав 0,3%, частково відігравши падіння минулого тижня, але з початку року лишається нижчим приблизно на 8%.

Політична ситуація в цих країнах "дає привід купувати золото і біткойни як засіб захисту від знецінення валюти", – вважає Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone Group. "Це стало великим імпульсом для торгівлі. Ніщо так не сприяє формуванню настроїв, як ринок, що зростає – ти просто мусиш бути в ньому".

"Знову бачимо знайому картину знецінення долара проти альтернативних резервних активів на тлі проблем у Вашингтоні", – написали аналітики JPMorgan під керівництвом Міри Чандан.

Вони додали, що, хоч і не так різко, як золото, інші дорогоцінні метали також зростають широким фронтом, подібно до періодів після глобальної фінансової кризи та років політики кількісного пом’якшення.

Раніше повідомлялось, що біткоїн, найбільша в світі криптовалюта за ринковою вартістю, 5 жовтня досяг рекордного максимуму та зріс майже на 2,7%, до $125,25 тис.

Попередній рекорд біткоїна становив $124,48 тис. у середині серпня, чому сприяли нові регуляторні правила адміністрації президента США Дональда Трампа та високий попит із боку інституційних інвесторів.