Біткоїн сягнув нового історичного максимуму в понад $125 тисяч

Біткоїн, найбільша в світі криптовалюта за ринковою вартістю, 5 жовтня досяг рекордного максимуму та зріс майже на 2,7%, до $125,25 тис.

Як пише Reuters, попередній рекорд біткоїна становив $124,48 тис. у середині серпня, чому сприяли нові регуляторні правила адміністрації президента США Дональда Трампа та високий попит із боку інституційних інвесторів.

У п'ятницю, 3 жовтня, криптовалюта зросла восьму сесію поспіль, підтримана нещодавнім зростанням акцій США та припливом коштів у біржові фонди біткоїнів.

Натомість долар США у п'ятницю знизився, зафіксувавши багатотижневі втрати відносно основних валют, оскільки невизначеність навколо припинення роботи уряду США затьмарила перспективи та затримала публікацію ключових даних, таких як дані про заробітну плату, які мають вирішальне значення для оцінки напрямку розвитку економіки.

Як повідомлялося, цього року в світі налічується 36 криптомільярдерів, на 29% більше порівняно з попереднім роком. Число криптомільйонерів зі статками від $100 млн зросло на 38% (до 450), а загальна кількість криптомільйонерів досягла рекордних 241,7 тис. осіб.

До того голова Національного банку України Андрій Пишний заявляв, що легалізація віртуальних активів не означає, що криптовалюти можуть бути платіжним засобом або ж використовуватися для обходу валютних обмежень, запроваджених в Україні.