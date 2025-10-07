Відбулися перші тендери Держрибагентства на зариблення: успішними були лише 2 з 5

Держрибагентство провело перші закупівлі малька для зариблення водойм, що фінансуються з коштів від продажу прав на промисловий вилов, проте успішними виявилися лише 2 з 5 процедур.

Конкуренція була низькою, подекуди участь взяв лише один учасник, повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Найбільший тендер стосувався Дністровського лиману, де був план випуску 28,8 тонни товстолоба, сазана та білого амура. До торгів долучилися ТОВ "Бестіс Систем" з остаточною пропозицією 2,9 млн грн і ТОВ "Одеський осетринницький комплекс" із 2,8 млн грн.

Другий успішний тендер – зариблення Кам’янського водосховища 20 тоннами товстолоба (білого, строкатого або їх гібрида) на 1,23 млн грн. Участь подала лише одна компанія – ТОВ "Бестіс Систем" з пропозицією, що дорівнювала очікуваній вартості.

Ще три процедури на понад 3 млн грн не відбулися. Йдеться про відновлення біорізноманіття Канівського водосховища (1,2 тонни малька) та зариблення Кам’янського водосховища з територій Дніпропетровської області (14 тонн товстолоба і 3 тонни сазана) і Полтавської області (19 тонн товстолоба і 3 тонни сазана).

Наразі оголошено наступні закупівлі на жовтень. Для Канівського водосховища на Київщині планують випустити 2 тонни товстолоба, 170 кілограмів сазана та 70 кілограмів білого амура біля Переяслава, в районі урочища Куряче Гирло – аукціон 13 жовтня.

Для Кам’янського водосховища оголошено дві окремі процедури для Дніпропетровської та Полтавської областей – аукціони 14 жовтня, приймання заявок триває до 13 жовтня.

Раніше повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство".

Завдяки електронній системі підприємці галузі зможуть швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії.