Санкції працюють: Росії доведеться списати третину авіапарку у найближчі п’ять років

Російські авіакомпанії в найближчі роки можуть втратити значну частину повітряних суден.

За песимістичним прогнозом до 2030 року з парку перевізників вибуде 109 іноземних літаків, а загалом потрібно списати до 339 бортів, завив голова Росавіації Дмитро Ядров, передає The Moscow Times.

Окрім літаків, потрібно списати 200 гелікоптерів – 190 російських і 10 іноземних. Нині у парку російських перевізників 1 135 повітряних суден, з них "на крилі" – 1 088.

Після санкцій РФ запустила програму відновлення авіапрому, яка передбачала виробництво 5 власних авіалайнерів у 2023 році, ще 40 – у 2024-му і 82 – у 2025-му. Однак  за 2022–2025 роки флот поповнили лише 13 нових бортів: 12 SSJ і один Ту-214, повідомляло агентство Reuters. У 2025 році з 15 запланованих пасажирських літаків виробники передали російським перевізникам лише один.

На тлі зростання кількості авіаінцидентів російська влада намагається закривати дефіцит бортів орендою за кордоном. Торік звернення з проєанням надати літаки надсилали Казахстану, Киргизстану, Кувейту і Катару, у 2025-му – Ефіопії.

Раніше повідомлялось, що найбільший виробник сільгосптехніки в Росії "Ростсєльмаш" за підсумками 2025 року зменшить виробництво приблизно на 30%.

Тепер компанія планує виробити 2 700 комбайнів і 800 тракторів та реалізувати майже стільки ж.

